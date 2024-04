20 wozów Marder 1A3 dla Ukrainy

Marder 1A3 to jedna z wersji podstawowego wozu bojowego piechoty niemieckiej armii RFN, a później armii zjednoczonych Niemiec, opracowywana i wdrażana od 1989 do 1998. Łącznie ok. 2100 wozów Marder 1 przeszło ulepszenie do standardu A3. W XXI w. wiele z nich zostało sprzedanych do armii m.in. Grecji czy Jordanii, przeszło do magazynów niemieckiej armii, lub zostało wykupionych przez prywatne firmy jak Rheinmetall AG.

Marder 1A3 wprowadzał ogólnie lepszą ochronę, dzięki pogrubionemu pancerzowi na przodzie kadłuba, na wieży czy tylnej części dachu. Dodatkowy pancerz został zaprojektowany tak, aby pochłaniał wstrząsy pobliskich eksplozji. Co zaskakujące działko wozu Marder 1A3 nie posiada stabilizacji, co utrudnia ostrzał w ruchu. Jak każdy wóz bojowy Marder 1A3 służy głównie do transportowania piechoty na polu walki i wspierania jej podczas szturmów.



Zdjęcie Wóz bojowy Marder 1A3 / synaxonag / Wikimedia

Parametry taktyczno-techniczne wozu bojowego Marder 1A3:

Załoga: 3 osoby (dowódca, celowniczy, kierowca) + drużyna 6 żołnierzy piechoty

Długość: 6,88 m

Szerokość: 3,38 m

Wysokość: 3,02 m

Masa bojowa: 33500 kg

Napęd: silnik diesla MTU MB 833 Ea-500 o mocy 600 KM

Prędkość maksymalna: 65 km/h

Zasięg jazdy: 500 km po drodze/250 km w terenie

Uzbrojenie główne: działko automatyczne Rheinmetall MK 20 Rh-202 kalibru 20 mm

Uzbrojenie dodatkowe: sprzężony karabin maszynowy MG3 kal. 7,62 mm i wyrzutnia kierowanych pocisków przeciwpancernych Milan

Ile wozów Marder 1 ma Ukraina?

Do tej pory Ukraińcy otrzymali 90 wozów bojowych Marder 1A3. Wraz z najnowszą zapowiedzią kolejnych 20 Marderów, Kijów oczekuje teraz dostawy aż 50 nowych maszyn. Każda dostawa została zorganizowana właśnie przez Rheinmetall AG na polecenie niemieckiego rządu.

Warto nadmienić, że Rheinmetall od wiosny 2022 zaczął na własny koszt remontować te wozy, aby były gotowe do natychmiastowego wykorzystania w walce. Od marca 2023 część wyremontowanych Marderów trafia właśnie na Ukrainę.

Jak podaje portal Oryx, na froncie za naszą granicą Rosjanie do tej pory zniszczyli cztery tego typu wozy i przejęli jeden. Obok tego sześć maszyn porzucili Ukraińcy i nie wiadomo czy udało im się je odzyskać.