Jak donoszą chorwackie media, m.in. dziennik Jutarnji, koszt przekazanych pojazdów opancerzonych będzie liczony jako zniżka przy zakupie Leopardów, ale konkretne kwoty czy harmonogram dostaw nie zostały ujawnione. Jak zauważa serwis Defense Express, pierwsza wzmianka o możliwym przekazaniu czołgów z Chorwacji do Ukrainy w ramach wymiany okrężnej pojawiła się już w lutym 2023 roku, ale temat utknął w martwym punkcie, bo Berlin nie był w stanie przygotować atrakcyjnej oferty.

Co potrafią czołg M-84 i wóz M-80?

Nie da się ukryć, że Siły Zbrojne Ukrainy wolałaby pewnie dostać nowoczesne Leopardy niż M-84 i M-80, ale rzeczywistość wygląda tak, że chorwacki sprzęt mogą dostać niemal od ręki, a do tego nie będą miały problemów z jego obsługą. W przypadku czołgów M-84 mówimy bowiem o licencyjnej kopii radzieckiego T-72M, produkowanej (do 1991 roku z linii montażowych zjechało 300 egzemplarzy) przez nieistniejącą już Jugosławię w zakładach, które obecnie znajdują się w Chorwacji. M-80 można z kolei najprościej opisać jako jugosłowiańską kopię radzieckiego BMP-2.

M-84 to zmodernizowany czołg podstawowy II generacji, który jest efektem jugosłowiańskich prób stworzenia czołgu własnej produkcji. W tym celu zakupione zostały czołgi T-72, a także licencja na ich produkcję - po wielu latach prób i szukania wad, w 1983 roku powstał prototyp, a rok później konstrukcja weszła do produkcji seryjnej. Doniesienia wskazują, że część czołgów M-84 posiadanych przez Chorwację została zmodernizowana do standardu Snajper, co obejmowało unowocześnienie systemu kontroli ognia oraz instalację mocniejszego silnika niż w pierwotnym pojeździe, tj. V-46TK o mocy 1000 koni mechanicznych.

M-84 mierzy 9,53 m długości, 3,57 m szerokości, 2,19 m wysokości i waży 48 ton, jego maksymalna prędkość to 68 km/h, a zasięg to 700 km. Na uzbrojenie pojazdu składają się 1 × armata czołgowa 2A46M kal. 125 mm, 1 × czkm M86 kal. 7,62 mm, 1 × przeciwlotniczy wkm kal. 12,7 mm.

M-80 to z bojowy wóz piechoty, który Ukraina ma już na swoim wyposażeniu, bo 35 egzemplarzy dostała od Słowenii w czerwcu 2022 roku, w odpowiedzi na rosyjską inwazję. M-80 jest konstrukcją spawaną z płyt aluminiowych, walcowanej stali i tytanu o masie 13,8 tony, która może się pochwalić zasięgiem 500 km. Uzbrojenie wozu obejmuje 1 x armatę automatyczną M-86 kalibru 30 mm, 1 x czkm PKT, wyrzutnię ppk 9M14 Malutka, 9M111 Fagot lub 9M113 Konkurs.