Niesamowity przelot Ukraińców za sterami myśliwców F-16

Ukraińskie F-16 będą serwisowane w Polsce

Co ciekawe, jak zapowiedział William A. LaPlant, amerykański polityk, prace serwisowe myśliwców F-16 będą odbywać się w różnych krajach Europy, ale z największym naciskiem na Polskę. — Plan zakłada, aby w miarę naszych możliwości przeprowadzić kompleksowe utrzymanie w Europie, a Polska to główne miejsce. Organizujemy też inne kwestie — powiedział William A. LaPlante, zastępca sekretarza USAF ds. zakupów, technologii i logistyki.

Nie jest to zaskakująca informacja, ponieważ Wojsko Polskie posiada całą flotę tych maszyn i to właśnie w naszym kraju znajdują się specjalistyczne obiekty przeznaczone do napraw tego typu myśliwców. Ośrodek serwisu F-16 w Polsce znajduje się w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 w Bydgoszczy.

Myśliwce F-16 zbliżą Ukrainę do NATO

Jeśli w przyszłości Ukraina ma stać się członkiem NATO, to musi przystosować armię do standardów Sojuszu. Tak naprawdę to już się dzieje, gdyż w większości przypadków żołnierze działają na froncie ze sprzętem NATO i w reżimie Sojuszu. Jednak pozostała jeszcze długa droga do całkowitego dostosowania się, a obsługa myśliwców F-16, czyli kultowych maszyn, będzie najlepszą drogą do realizacji tego celu.