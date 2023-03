TikTok może zatrzymać produkcję norweskiej firmy zbrojeniowej

Brzmi to, jak scenariusz głupkowatej komedii, ale jak donosi norweski dziennik Verdens Gang, sytuacja wcale nie jest zabawna. Fabryka Nanno leży w regionie Innlandet, który czerpie energię z niewielkiej elektrowni wodnej na jeziorze Mjøsa. Według planów zbrojeniówki generowana przezeń energia wystarczyłaby jeszcze na potrzebny rozwój kompleksu fabryki. No i tu przyszedł TikTok.

W marcu serwis otworzył po drugiej stronie jeziora ogromne centrum danych. Chińczycy mieli ubiec Nammo i jako pierwsi zgłosili dostawę energii, której potrzebują w ogromnych ilościach. W ten sposób centrum TikToka pochłonęło całą dostępną przepustowość sieci energetycznej w regionie.

Dyrektor generalny Nammo, Morten Brandtzæg, mówi o katastrofalnej sytuacji. Firma już rozpoczęła rozbudowę. Teraz jednak nie wiadomo czy będzie miała zapewnioną ilość prądu, potrzebną do rozwoju produkcji amunicji.

Jeśli nie uzyskamy dostępu do energii elektrycznej, to nie będziemy w stanie zwiększyć mocy produkcyjnych, których dramatycznie potrzebujemy. [...] Nammo zaczęło inwestować w rozwój i rozrastanie, ale teraz cały plan jest zagrożony. Musimy mieć więcej hal produkcyjnych i energii elektrycznej, aby móc realizować zamówienia rządu -

Zagrożenie dla bezpieczeństwa Ukrainy i NATO

Pod znakiem zapytania stoi efektywność Nammo na rynku. To jedna z czołowych firm zbrojeniowych Skandynawii, dostarczająca amunicję, artylerię czy silniki rakietowe. Zaopatruje wiele państw w niezwykle kluczową broń.

Dziś potrzebna jest niezwykle szybka produkcja amunicji, zarówno dla Ukrainy, jak i państw NATO, których magazyny coraz szybciej się wyczerpują. Spowolnienie produkcji broni Nammo, szczególnie w takim momencie naraża Europę na niebezpieczeństwo.

