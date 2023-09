Nowa wojna? Pokazali, jak masowo pacyfikują obiekty wojskowe

Azerbejdżan ma przewagę technologiczną nad Armenią

Rządy Armenii i Azerbejdżanu wzajemnie obwiniają się o liczne prowokacje. Sytuacja w Górskim Karabachu nie zmienia się od lat i wielu ekspertów od geopolityki spodziewało się takiego rozwoju wydarzeń. Trzeba tutaj podkreślić, że tereny te etnicznie należą do Armenii. Ormianie to Chrześcijanie, tymczasem Azerowie to Muzułmanie. — Bezczelny atak Azerbejdżanu na Górski Karabach jeszcze bardziej potwierdza złośliwy zamiar Alijewa, by unicestwić tamtejszą populację ormiańską. USA i społeczność międzynarodowa muszą działać — napisała w oświadczeniu Komisja Spraw Zagranicznych Senatu USA.

Azerbejdżan ma jednak przewagę technologiczną nad Armenią i to wykorzystuje. Większość sprzętu wojskowego zapewnia armii Turcja. Kraj może też liczyć na pomoc Izraela. Tymczasem w ostatnich miesiącach, Armenia dostała dużą pomoc wojskową od Francji. Dopiero co zakończyły się też zorganizowane wspólne ćwiczenia z armią USA. Rząd może też liczyć na pomoc Iranu. W przypadku Iranu, w interesie tego kraju jest ochrona tamtejszego szlaku handlowego. Istnieje uzasadniona obawa, że jeśli konflikt obejmie oba kraje, to może przerodzić się w wojnę na ogromną skalę, w którą będą musiały zaangażować się największe kraje regionu, a nawet świata.

Tym bardziej jest to niepokojące, że w Armenii przez cały dzień odbywały się wiece poparcia mieszkających tam Azerów, w kwestii zajęcia Górskiego Karabachu przez Azerbejdżan, a nawet doprowadzenia w Armenii do zamachu stanu.