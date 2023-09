Górski Karabach. Operacja antyterrorystyczna wszczęta przez Azerbejdżan

Górski Karabach to region, o który konflikt zbrojny trwa od lat. O teren zabiegają Armenia oraz Azerbejdżan i tylko we wrześniu zeszłego roku w wyniku działań zbrojnych zginęło tam ponad 300 żołnierzy. Azerskie władze ogłosiły operację antyterrorystyczną skierowaną w ormiańskich separatystów, których obwiniają za działania podgrzewające do konfliktu.

Azerbejdżan uruchamia lokalną operację antyterrorystyczną

Władze Azerbejdżanu poinformowały o uruchomieniu akcji antyterrorystycznej, której celem są ormiańscy separatyści. Jest to specjalna operacja zainicjowana po śmierci czterech policjantów oraz dwóch cywilów, którzy zginęli w tamtym regionie. Nastąpiło to w skutku wybuchu dwóch min w regionie Górskiego Karabachu.

Najpierw po eksplozji jednej z min zginęło dwóch cywilów. Kolejna doprowadziła do śmierci czterech azerbejdżańskich policjantów, którzy udali się w to miejsce w celu zbadania sprawy. Azerskie władze twierdzą, że "Armenia systematycznie ostrzeliwuje pozycje armii Azerbejdżanu". Dlatego zdecydowano się na specjalną operację antyterrorystyczną, która ma na celu stłumić prowokacje w regionie Górskiego Karabachu oraz zapewnić przestrzeganie postanowień Porozumienia trójstronnego.