Nowoczesne wszędołazy przekazane Ukrainie. Pomogą w walce z Rosją

Według wcześniejszych deklaracji do kraju miało trafić 28 pojazdów. Obecnie jednak mówi się o 36 wszędołazach, które Ukrainie zostaną przekazane przez Holandię. Pierwsze maszyny pojawiły się na froncie już jesienią zeszłego roku.

Za szkolenie Ukraińców z obsługi BvS 10 odpowiadała holenderska piechota morska. Na wyposażeniu Korpusu Piechoty Morskiej znajdowały się wtedy 73 pojazdy tego typu o różnych zastosowaniach. Jest to bardzo uniwersalna maszyna.

Wszędołazy BvS 10 to uniwersalne pojazdy

BvS 10 (Bandvagn Skyddad 10) to przegubowy pojazd gąsienicowy składający się z dwóch podstawowych członów, który jest 3. generacją tej maszyny opracowaną przez holenderską firmę Hägglunds w latach 90.

Wszędołazy są bardzo uniwersalnymi pojazdami, które radzą sobie na trudnym terenie i przy okazji zapewniają różne możliwości wykorzystania. Mogą pełnić rolę transportowców dla żołnierzy (pomieszczą do 12 osób + kierowcę), modułu dowodzenia czy zostać wykorzystane do ewakuacji.

BvS 10 jest napędzany przez silnik wysokoprężny Cummins ISBe o pojemności 6,7 litra i mocy 285 KM. Pojazd jest w stanie jechać z prędkością do 70 km/h (5 km/h w wodzie) i na jednym tankowaniu jest w stanie pokonać dystans do 300 km. Do obrony służą karabin maszynowy 5,56/12,7 mm lub granatnik automatyczny kal. 40 mm.

Nie tylko Ukraina korzysta z maszyn BvS 10

Wojska holenderskie i ukraińskie nie są jedynymi, które mają na wyposażeniu wszędołazy BvS 10. Tego typu pojazdy mają także inne armie w Europie. Wśród krajów są Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Szwecja czy Austria.

Oryginalnie pojazd został zaprojektowany dla marynarki Wielkiej Brytanii i został nazwany jako Wiking. Maszyny były wykorzystywane w trakcie działań w Afganistanie od 2006 r. Warto dodać, że Holendrzy opracowali specjalny wariant BvS 10 bez uzbrojenia o nazwie Beowulf, który jest w stanie przewozić do 14 osób lub 8 ton zaopatrzenia.