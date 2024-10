ODAB już spadał na Ukrainę

Moskwa już wcześniej zrzucała na Ukrainę bomby termobaryczne ODAB, ale takie o masie od 170 do 1500 kilogramów. Największa z nich, czyli ODAB-1500, jak sama nazwa wskazuje ma masę 1500 kg i tym samym, jak wyjaśniał po marcowym ataku ukraiński komentator wojskowy Ołeksandr Kowałenko w rozmowie z agencją UNIAN, razi obszar o powierzchni 500 metrów kwadratowych. W miejscu uderzenia takiej bomby pojawia się potężna chmura ognia i dymu, przypominająca grzyb towarzyszący wybuchom nuklearnym, a ciśnienie w epicentrum może gwałtownie wzrosnąć do 90-120 atmosfer, co czyni tę broń szczególnie niszczycielską. ODAB-1500 ma 4,5 m długości, ok. 0,58 m średnicy i waży 1500 kilogramów, co czyni z niej narzędzie skuteczne do atakowania nawet ufortyfikowanych konstrukcji, jak bunkry.

W tym kontekście nietrudno więc wyobrazić sobie, jak śmiercionośna może być ODAB-9000, ale obserwatorzy skłaniają się raczej ku temu, że na opublikowanych nagraniach oglądamy właśnie ODAB-1500, zrzuconą po nieudanym ataku w stylu "maszynki do mielenia mięsa". Dlaczego? ODAB-9000 początkowo zaprojektowano z myślą o strategicznych bombowcach typu Tu-160, Tu-95 i Tu-22M3, które miały zrzucać ją bezpośrednio nad celem.

Jednak jak zauważają eksperci Defense Express, w nowoczesnych warunkach bojowych, szczególnie z uwagi na zagrożenie ze strony ukraińskich systemów przeciwlotniczych, takie użycie tej broni jest praktycznie niemożliwe. Operacje tego typu niemal na pewno skończyłyby się zestrzeleniem samolotu, co czyni tę broń niepraktyczną do użycia w obecnej sytuacji - co więcej, strona ukraińska informuje, że w czasie ataku nie odnotowano żadnych ruchów jednostek tego typu.