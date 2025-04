22 kwietnia w bazie 51. Arsenału Głównego Zarządu Rakietowego i Artyleryjskiego (GRAU) doszło do sieci ogromnych eksplozji. To miejsce znajdujące się ok. 65 kilometrów od Moskwy jest jednym z najważniejszych obiektów, w którym znajduje się amunicja dla oddziałów rosyjskiej armii.