Ogromny transport potężnych pojazdów BREM-1M

Obecnie takie pojazdy są dla rosyjskiej armii na wagę złota. Ukraińska ofensywa realizowana w rosyjskim obwodzie kurskim owocuje zniszczeniem ogromnej ilość pojazdów pancernych. Część z nich, znajdująca się w lepszym stanie, jest przejmowana przez Siły Zbrojne Ukrainy, ale sporo pojazdów ratują sami Rosjanie. Wówczas zbawienne okazują się właśnie pojazdy BREM-1M.

BREM-1M jest konstrukcyjnie oparty na BREM-1 (Obiekt 608), czyli wóz zabezpieczenia technicznego zbudowany na bazie czołgu T-72A. Jest to nowa wersja, której opracowywanie zakończono w 2001 roku. Produkcja małoseryjna trwa od 2012 roku. BREM-1 powstał na bazie czołgu T-90. Został wyposażony w silnik wysokoprężny ChTZ-Uraltrak W-92S2 o mocy 736 kW/1000 KM.

Czym jest i co potrafi pojazd inżynieryjny BREM-1M?

Nowa wyciągarka ma siłę uciągu równą 35 ton, a nowy żuraw hydrauliczny jest w stanie unieść do 20 ton. Tymczasem nośność platformy ładunkowej to 1,5 t, co pozwala na przewożenie np. wymontowanego w warunkach polowych silnika. W skład wyposażenia specjalistycznego wchodzi m.in. spawarka elektryczna. Uzbrojenie do samoobrony stanowi 12,7 mm wkm Kord, zamontowany na sterowanym z wnętrza wozu stanowisku strzeleckim.