Koniec z izraelską bronią. Hiszpania anuluje kontrakt

O tej decyzji informują hiszpańskie media na bazie oświadczeń krajowego Ministerstwa Obrony. Państwo na Półwyspie Iberyjskim ma zrezygnować z zakupu 1680 systemów rakietowych Spike LR2 . To produkt izraelskiej firmy Rafael. W ramach kontraktu dla Hiszpanii miał być produkowany przez zależną spółkę Pap Tecnos w Madrycie.

Spike LR2 to jedna z najpopularniejszych broni przeciwpancernych na świecie. To system kierowanego pocisku przeciwpancernego o zasięgu do 5,5 kilometra. z naprowadzaniem optoelektronicznym. Wykorzystywany jest przez 43 państwa na świecie, w tym Polskę, gdzie stanowi m.in. wyposażenie wież ZSSW-30.