Mowa tutaj o amerykańskich śmigłowcach szturmowych Boeing AH-64 Apache . Mi-28N to maszyny, które bez problemu mogą poradzić sobie z nawet najnowszymi czołgami czy artylerią . Jak informuje serwis Bulgarian Military, ich pojawienie się na Ukrainie doprowadziło do gwałtownego wzrostu strat w ludziach po stronie ukraińskiej.

Maszyna waży 11,5 tony, a dwa silniki turbowałowe TW3-117F o mocy maksymalnej po 2800 KM, pozwalają mu się rozpędzić do nieco ponad 300 km/h i oferują zasięg do 500 km. Śmigłowiec dysponuje jednolufowym działkiem 2A42-2 kal. 30 mm oraz można podwiesić pod nią cięższe uzbrojenie na czterech węzłach pod kadłubem.

Jak podaje rosyjskie MON, w całej historii produkcji Mi-28N, powstało 125 sztuk tych maszyn. Od wybuchu wojny wyeliminowano z frontu 17 sztuk. To niewiele. Pokazuje to, że są trudnym przeciwnikiem. Co ciekawe, śmigłowce Mi-28N zostały po raz pierwszy użyte bojowo w Syrii w 2016 roku. 11 kwietnia 2016 roku doszło do katastrofy jednego ze śmigłowców, zakończonej śmiercią załogi.