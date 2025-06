Kilka godzin wcześniej, Władimir Putin miał oświadczyć, że będzie musiał stanowczo odpowiedzieć na ukraiński atak dronowy na rosyjskie strategiczne bombowce. Eksperci wówczas podawali, że armia Kremla może użyć potężnego Oresznika. Wszystkie informacje do siebie pasowały, ale sytuacja zmieniła się, gdy do akcji weszli eksperci od przemysłu kosmicznego.

Okazuje się, że rozbłyski na niebie dobrze widoczne w Kazachstanie to nie szczątki rakiety Oresznik, tylko zupełnie innej, kompletnie niegroźnej rakiety. Analitycy porównali dane na temat startów rakiet, kosmicznych śmieci oraz trajektorii ich lotu, i szybko stało się jasne, że mamy tu do czynienia z chińską rakietą, a dokładnie górnym stopniem Zhuque-2E (2025-103G).

Kosmiczny śmieć miał ponownie wejść w atmosferę dokładnie w tym czasie, w którym na niebie pojawiły się tajemnicze błyski. Eksperci podali, że szczątki przeleciały nad Kazachstanem ok. godziny 17:10 UTC, czyli ok. 22:00 czasu lokalnego. Właśnie taki czas był widoczny na setkach nagrań, które zalały media społecznościowe w trakcie wystąpienia tego spektakularnego wydarzenia.

Zagrożenie użyciem Oresznika przez Rosję było bardzo wielkie. W związku z tą sytuacją, ambasada USA w Kijowie pilnie zaapelowała do obywateli swojego kraju o zachowanie ostrożności ze względu na "wzrastające ryzyko poważnych ataków powietrznych" ze strony Rosji. Jako że niebawem ma dojść do kolejnych rozmów pokojowych, prezydent Rosji mógłby wykorzystać ten planowany atak do wywarcia presji na administrację Wołodymyra Zełenskiego, która będzie miała na celu doprowadzenie do ogłoszenia kapitulacji.