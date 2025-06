Rosyjska armia przeprowadziła jeden z największych w historii ataków powietrznych na Ukrainę. Użyto aż 452 różne typy broni, w tym 407 dronów kamikadze Shahed , sześć pocisków Iskander-M/KN-23, 36 pocisków Ch-101, i co ciekawe, jeden pocisk Ch-31P. To właśnie ta broń bardzo zaciekawiła i jednocześnie zaskoczyła ekspertów militarnych.

Pocisk CH-31P jest bardzo rzadko używany przez armię Kremla. Jest to pocisk przeciwradarowy z pasywną głowicą. Mają one standardowy kształt, a ich napęd stanowi zespół dwóch silników. Startowy rozpędza pocisk do prędkości 1,8 Ma, a odrzucany po zakończeniu pracy, marszowy silnik strumieniowy, pozwala uzyskać prędkość nawet powyżej 3 Ma. Pierwsze rakiety weszły do użytku pod koniec lat 70, gdy istniał jeszcze Związek Radziecki, a u jego steru stał Leonid Breżniew.