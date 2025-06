To właśnie dlatego nowe odkrycie badaczy z Melbourne wydaje się tak niewiarygodne. A o czym konkretnie mowa? Znaleźli sposób, by zmusić wirusa do wyjścia z ukrycia i uczynić go widocznym dla układu odpornościowego, torując tym samym drogę do jego całkowitego usunięcia z organizmu. Co ciekawe, udało się tego dokonać z pomocą technologii mRNA, chociaż wcześniej jego dostarczenie do białych krwinek, w których chowa się HIV, wydawało się ekspertom niemożliwe.