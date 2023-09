Uratujemy was. Nie bratajcie się z okupantem

Ukraiński wywiad sięgnął też po stary sprawdzony sposób, czyli rozwieszanie ulotek wzywających mieszkańców do ignorowania wyborów (a w sytuacji, kiedy zostaną do tego zmuszeni, "unieważniania" kart do głosowania przez zaznaczanie wielu okienek) oraz zachęcających do zgłaszania osób w nie zaangażowanych, czytaj: kolaborantów.



W kampanii ulotkowej brały też udział siły zbrojne, które zrzucały kartki z informacjami za pomocą dronów. I wygląda na to, że wszystkie te akcje przyniosły skutek, bo mieszkańcy nie tylko odmawiali udziału w wyborach, ale i głośno protestowali.

Jak wyjaśnia ukraiński wywiad na przykładzie regionu zaporoskiego, zaledwie jeden procent "lub nawet mniej" 300-tysięcznej populacji zdecydował się pomóc Rosjanom w organizacji "wyborów", a mowa o ok. 3 tysiącach osób. Co więcej, udało się ustalić nazwiska dużej grupy kolaborantów i zdrajców, a także okupantów-organizatorów, których czeka tylko jeden los - kara śmierci.



Uratujemy was i ochronimy! Nie bierzcie udziału w farsie "wyborczej". Nie bawcie się razem z najeźdźcami! Dziś jesteśmy w Tokmaku, jutro będziemy w Berdiańsku! można było przeczytać na jednej z ulotek.