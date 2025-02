Oto potężny Gravehawk. Brytyjczycy zbudowali go tylko dla Ukrainy

— Innowacyjny system wielkości kontenera transportowego może być wyposażony w rakiety powietrze-powietrze do naziemnej obrony przeciwlotniczej, co oznacza, że można w nim wykorzystywać rakiety, którymi dysponują ukraińskie Siły Zbrojne. System Gravehawk poważnie wzmocni obronę powietrzną tego kraju, umożliwiając obronę miast, wojsk i krytycznej infrastruktury — w ten sposób brytyjska armia reklamuje swój najnowszy wynalazek. Budowa tej broni została sfinansowana wspólnie przez Brytyjczyków i Duńczyków.

Pierwsze testy prototypów tego systemu były przeprowadzane we wrześniu ubiegłego roku, ale dopiero w tym roku zrealizowane zostaną na o wiele większą skalę. Brytyjczycy ujawnili, że eksperymenty będą prowadzone na w sumie 17 zestawach . Eksperci z serwisu Defence Express tłumaczą, że pozwolą one aktywnie strącać rosyjskie drony kamikadze, a być może, jeśli znajdą się w obwodzie kurskim, nawet śmigłowce.

Pomimo faktu, że szczegółowa specyfikacja systemu obrony Gravehawk trzymana jest w tajemnicy, to jednak nieco wiadomo na temat działania tej broni. Otóż przypomina on znany brytyjski przeciwlotniczy zestaw rakietowy, osadzony na podwoziu Supacat HMT i wyposażony w głowicę elektrooptyczną oraz wyrzutnię pocisków AIM-132 ASRAAM. Mówi się, że ma on atakować cele radzieckimi kierowanymi pociskami rakietowymi powietrze–powietrze R-73 . Ukraińska armia ma ich posiadać spory zapas, zatem byłoby grzechem ich nie wykorzystać.

Chociaż drony te nie są czymś niezwykłym, to jednak w atakach Kreml używa ich dziesiątki, a nawet setki. Nie są to duże urządzenia, podróżują kilka kilometrów nad ziemią i w locie często zmieniają swoją trasę, dlatego tak ciężko je namierzyć, śledzić i ostatecznie zneutralizować. Jednak obecnie jest to już dla Ukraińców znacznie łatwiejsze niż np. rok temu. SZU obecnie wykorzystują do tego właśnie systemy obrony oraz najnowsze systemy walki radio-elektronicznej, które powstały już w rodzimych koncernach zbrojeniowych.