Ogromny transport najnowszej artylerii. Ukraina w tarapatach

W listopadzie i grudniu zeszłego roku oraz styczniu bieżącego roku, rosyjska armia otrzymała od Korei Północnej setki sztuk potężnej artylerii dalekiego zasięgu w postaci systemów M1989 "Koksan". Cytowany przez agencję Unian ekspert wojskowy Denis Popowicz nie ukrywa, że Siły Zbrojne Ukrainy czeka bardzo trudny okres na froncie. Rozmieszczenie tak dużej liczby tego typu sprzętu, pozwoli Rosjanom pacyfikować znacznie skutecznej niż dotychczas oddziały żołnierzy, składy amunicji i paliw czy cenny sprzęt wojskowy dostarczony z krajów NATO.

— Jeśli chodzi o szybkostrzelność, jest ona wyjątkowo niska. Strzał na minutę albo nawet mniej — stwierdził Popowicz. Jednak duża liczba systemów M1989 "Koksan" na froncie może stworzyć ogromne problemy dla Ukraińców. Ekspert tłumaczy, że nie można zapomnieć, iż ta broń oferuje spory zasięg ostrzału, dochodzący do 50 kilometrów. W przypadku obrony strategicznego Czesiw Jaru, Pokrowska czy kontrolowanego terytorium rosyjskiego obwodu kurskiego, taki zasięg może w krótkim czasie mocno osłabić armię naszego wschodniego sąsiada.

Ogromne transporty najnowszej artylerii do Ukrainy

Agencja Unian zauważa, że północnokoreańskie haubice mogą drastycznie odmienić dynamikę konfliktu i zmusić SZU do zweryfikowania, a nawet wprowadzenia dużych zmian w swojej strategii działań na froncie. Chodzi tu zarówno o akcje defensywne, jak i ofensywne. Eksperci militarni nie mają wątpliwości, że dostarczony sprzęt z Iranu, a obecnie również z Korei Północnej, w postaci dronów kamikadze, haubic, pocisków balistycznych i artyleryjskich, mocno dał się we znaki armii Kijowa. Sprawił również, że Rosja jest wciąż zdolna do prowadzenia wojny.

Wracając do tematu systemów artyleryjskich M1989 "Koksan", to mówimy tu o broni, która sieje ogromne spustoszenie na froncie i często porównywalna jest z rosyjskimi systemami 2S7 Pion. Gdy ta broń oddaje strzał, cała okolica się trzęsie. Dodatkowo przeraża fakt, że systemy te mogą razić cele najpotężniejszymi pociskami, w tym głowicami z bronią jądrową. System artyleryjski "Koksan" to samobieżna haubica o kalibrze 170 mm. Pierwsze egzemplarze trafiły do armii Korei Północnej w latach 80. ubiegłego wieku.

Korea Północna wsparła Rosję działami artyleryjskimi

Na Ukrainę zmierzają jednak nowsze, udoskonalone systemy oznaczone jako M1989, które weszły na uzbrojenie w 1989 roku. Analitycy z Defence Blog tłumaczą, że są to jedne z najpotężniejszych systemów artyleryjskich, które Korea Północna posiada w swoim arsenale i jakie w historii wysłała za granicę. Fakt częstych transportów oznacza, że ta broń idealnie sprawdza się w warunkach wojny w Ukrainie.

M1989 "Koksan" ma zasięg ok. 40-50 kilometrów, ale w przypadku użycia pocisków z napędem rakietowym, może wzrosnąć do ponad 60 kilometrów. Haubica jest osadzona na podwoziu gąsienicowym, dzięki czemu mocno wzrasta mobilność zestawu. W realiach wojny na Ukrainie i okolicznościach sezonu zimowego, tego typu rozwiązanie powinno umożliwić Rosjanom łatwiejsze poruszanie się po froncie.

Korea Północna wysłała do Rosji działa M1989 "Koksan"

Co ciekawe, systemy M1989 "Koksan", jak już wyżej wspomnieliśmy, są bardzo podobne do rosyjskich systemów 2S7 Pion. Po kilkumiesięcznej przerwie, niedawno ponownie pojawiły się one w Ukrainie. Wszystko wskazuje na to, że armii Kremla udało się pozyskać części i odnowić kolejne sztuki 2S7 Pion oraz zgromadzić zapasy tej broni. Kreml miał próbować pozyskać części zamienne właśnie w Korei Północnej.

Jak wynika z raportu publikowanego przez serwis Oryx, zajmujący się dokumentowaniem strat wojennych, rosyjska armia miała stracić 31 systemów artyleryjskich 2S7 Pion, ale nieoficjalnie mówi się o nawet ponad 60. Kreml miał posiadać przed wybuchem wojny 100 sztuk tej broni. Jednak znajdowała się ona w różnym stanie.

