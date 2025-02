Wygląda na to, że Siły Zbrojne Ukrainy dysponują wystarczającą liczbą śmigłowców szturmowych, aby przeznaczyć część z nich do zadań obrony powietrznej. Służba prasowa 11. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych opublikowała bowiem nagranie przedstawiające misje bojowe śmigłowców Mi-24V (NATO: Hind) , przechwytujących i niszczących rosyjskie drony kamikadze Shahed-136/131.

Warto tu wyjaśnić, że chociaż Mi-24 jest śmigłowcem z przełomu lat 60. i 70. XX wieku, to można go przystosować do współczesnych warunków bojowych , w których odgrywa ważne role zarówno w operacjach ofensywnych, jak i defensywnych. I trudno o lepszy dowód niż udostępniony przez Ukraińców film, który pokazuje, jak skuteczne są te jednostki w identyfikacji i niszczeniu bezzałogowców.

Do tego część Mi-24V nie była sprawna i mogła zostać wykorzystana jedynie jako źródło części zamiennych. Niemniej, Ukraina dysponuje najwyraźniej wystarczającą liczbą, by te cenne dla innych misji - na przykład wsparcia taktycznego wojsk na froncie - śmigłowce wykorzystać do zwalczania Shahedów. I jedno jest pewne, nie byłoby to możliwe, gdyby nie pomoc wojskowa od zagranicznych sojuszników.