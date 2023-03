Rakiety Yarmuk są podobne do radzieckich 9M22U, których produkcję zaprzestano w 1980 roku. Pakistańskie rakiety Yarmuk są produkowane z wykorzystaniem nowszych technologii, co może wpłynąć na ich parametry, takie jak dokładność czy siła rażenia. To na pewno duże wzmocnienie dla ukraińskiej armii. Pozostaje jednak pytanie: jak trafiły na Ukrainę?





Amunicja dla Gradów? Pomoże niemiecki pośrednik

Ukraińcy pilnie potrzebują pocisków do swoich wyrzutni Grad BM-21. To wieloprowadnicowa wyrzutnia rakietowa, która została opracowana w Związku Radzieckim w latach 60. XX wieku i do dziś stanowi podstawę ukraińskiej artylerii. Ta broń jest nadal bardzo popularna w wielu rejonach świata, co postanowili wykorzystać Ukraińcy.



Zdjęcie Grad BM-21 / 123RF/PICSEL

Zakupy broni przez Ukraińców za granicą stały się koniecznością w wyniku embarga na dostawy z Rosji, która tradycyjnie była głównym dostawcą uzbrojenia dla Ukrainy. Od momentu wybuchu wojny kraje takie jak Pakistan, Turcja czy Chiny zyskały na znaczeniu jako alternatywni dostawcy broni dla ukraińskiej armii. Odbywa się to w ten sposób, że pociski kupuje niemiecki pośrednik, który może nabywać je bez ograniczeń i nie musi tłumaczyć, co zamierza z nimi zrobić. Następnie pociski trafiają do Niemiec (do portu Emden), a potem przez Polskę bezpośrednio na front.

To kolejny raz, kiedy Ukraińcy dostają od Pakistanu broń. Na początku 2023 roku ukraińskie media społecznościowe donosiły o niezwykłej transakcji, do której miało dość na początku 2023 roku. W zamian za 159 kontenerów z pociskami artyleryjskimi 155 mm Ukraińcy piloci mieli wyszkolić Pakistańczyków, aby nauczyli się obsługiwać bojowy helikopter Mi-17. Helikoptery dla Pakistanu miały być także modernizowane na terenie Ukrainy. Wojna za naszą wschodnią granicą sprawia, że czasami dochodzi do zawierania niezwykłych sojuszy.