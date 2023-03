Według ostatnich badań dotyczących używanego języka w komunikacji w Ukrainie wynika, że po ukraińsku mówi stale lub często 83 proc. obywateli tego kraju. Dla porównania do 2022 roku ten odsetek wynosił zaledwie 66 proc., zatem na język ukraiński przeszło 17 proc. społeczeństwa. Taka zmiana wydaje się być następstwem trwającej wojny, którą wywołała nieuzasadniona rosyjska napaść oraz następstwem trendu, który utrzymuje się od ponad 10 lat.

Do 2022 roku 29 proc. obywateli Ukrainy po ukraińsku mówiło czasami lub rzadko, a 4 proc. stwierdziło, że nigdy nie używało tego języka podczas swoich rozmów. Obecnie, wspomniane odsetki zmniejszyły się odpowiednio do 15 proc. i do 2 proc.

Z kolei 82 proc. obywateli Ukrainy uważa obecnie język ukraiński za ojczysty, a tylko 14 proc. uważa, że ich językiem ojczystym jest rosyjski. Co ciekawe w 2012 roku odsetek ten rozkładał się mniej więcej równomiernie (57 proc. do 42 proc.). Jednakże od 2012 roku systematycznie wzrasta liczba ludzi w Ukrainie, którzy uważają, że językiem ojczystym jest tylko ukraiński.