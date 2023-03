Teoretycznie film, jakich od początku inwazji Rosji na Ukrainę w sieci pojawiło się wiele, czyli kolejne wyposażenie zmierzające na front, a że przy okazji stare - takich też nie brakowało, bo obie strony konfliktu miały w swoich magazynach dużo wiekowego sprzętu. Tyle że tym razem mamy do czynienia z nagraniem wykonanym przez obywateli rosyjskich, którego głównymi bohaterkami są radzieckie ciężarówki ZIS-6, które zostały zaprojektowane na początku lat 30. ubiegłego wieku.



Według autora filmu pierwsza ciężarówka w kolumnie może być nawet modelem ZIS-5, ale chociaż nazwa sugeruje starszą wersję, to w rzeczywistości mowa o samochodach produkowanych w tym samym czasie. ZIS-5 doczekało się nawet jeszcze miliona egzemplarzy po tym, jak ostatni egzemplarz serii 6 zjechał z linii produkcyjnej.

Na front jadą wiekowe samochody ciężarowe ZIS-6

ZIS-6 to wielozadaniowe samochody ciężarowe o ładowności od 2,5 tony w terenie do 4 ton na drodze, produkowane w latach 1939-1941 w Zakładach imienia Stalina (ZiS), przemianowych później na Zakłady imienia Lichaczowa (ZiŁ), które aktywnie uczestniczyły w II wojnie światowej. Są napędzane przez 6-cylindrowy silnik o pojemności 5,5 l i mocy 73 KM, który pozwala osiągać prędkość maksymalną 50 km/h, a 105-litrowy zbiornik paliwa zapewnia zasięg do 250 km.