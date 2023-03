Polski system „Szyłka” w Ukrainie. To prawdziwy niszczyciel

Głównym celem mogą być helikoptery, drony czy obiekty naziemne. "Szyłka" może popsuć dzień szczególnie wrogiej piechocie czy lekkim pojazdom opancerzonym. A jeśli nieprzyjaciel wystawi czołgi, to 280-konny silnik W-6R pozwoli uciec z prędkością 50 km\h.

Zdjęcie Pancerz "Szyłki" pozwala na zatrzymanie ognia z broni małokalibrowej oraz odłamków / Vitaly Kuzmin / Wikipedia

"Szyłka" ma jednak swoje problemy. Współcześnie jej radar 1RL33 to wręcz prehistoryczna konstrukcja. Może znaleźć samoloty w odległości do 20 kilometrów, jednak jego pracę potrafią zakłócić zwykłe warunki atmosferyczne. Ponadto nie posiada automatycznego dalmierza laserowego, co utrudnia celowanie. Tu "Szyłka" przegrywa z niemieckim Gepardem, który też jest systemem przeciwlotniczym opartym na sprzężonych działkach i jest używany przez Ukraińców.

Zdjęcie "Szyłka" w porównaniu do niemieckiego Geparda znacząco odstaje zaawansowaniem i osiągami. Nie ma co się jednak dziwić. Konstrukcje te technologicznie dzieli ponad 20 lat / Vitaly Kuzmin / Wikipedia

Dlatego współcześnie "Szyłka" częściej jest wykorzystywana jako forma wsparcia naziemnego. Konflikt w Syrii czy teraz w Ukrainie pokazuje, że dalej jest bronią, której trzeba się bać. I Ukraińcy dobrze to wiedzą z powodzeniem wykorzystując swoje "Szyłki" oraz te, które przekazała im Polska.