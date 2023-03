Ukraińcy dostaną od USA pociski HARM. Zobacz broń, która ma powstrzymać Rosjan

Robert Bernatowicz Militaria

USA wysyła dla walczących Ukraińców kolejną partię broni. W pakiecie zza oceanu systemy obrony przeciwlotniczej C-RAM i pociski rakietowe AGM-88 HARM służące głównie do niszczenia wrogich radarów. To one mają powstrzymać kolejny atak Rosjan

Zdjęcie AGM-88 HARM / zdjęcie: Wikipedia / domena publiczna