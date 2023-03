Kraje Europy Środkowej zamierzają wysłać, lub już wysłały Ukrainie swoje myśliwce MiG-29, zatem każdy nowy sprzęt, zwłaszcza pozwalający na atakowanie tyłów wroga jest wręcz na wagę złota. Francja oprócz potencjalnego wysłania do Ukrainy swoich myśliwców Mirage, może także ułatwić ich reeksport. Obecnie są one wykorzystywane przez Grecję, Tajwan, Katar, Egipt, Indie, Zjednoczone Emiraty Arabskie, czy Peru. W tych krajach znajduje się w sumie 275 egzemplarzy.

Ponadto ewentualne przekazanie myśliwców przez te kraje otwiera drogę do zakupu nowych maszyn. Może się to opłacić Paryżowi, gdyż będzie mógł zaoferować swoje nowe samoloty Rafale klientom, którzy są "przyzwyczajeni" do francuskiego sprzętu wojskowego.

Co potrafią francuskie myśliwce Mirage 2000?

Francuskie Mirage 2000 były produkowane od 1983 do 2007 roku. W sumie z taśmy produkcyjnej wypuszczono trochę ponad 600 egzemplarzy. Wyposażone są one w silnik odrzutowy dwuprzepływowy SNECMA M-53 o ciągu 98 kN, który pozwala osiągnąć prędkość maksymalną 2,35 Ma. Przy pełnym zbiorniku paliwa mogą pokonać 3900 km. Ponadto maszyny te wznoszą się na pułap 19 800 m. Francja posiada w swojej armii w sumie 315 egzemplarzy (wszystkie modele).

W skład uzbrojenia wchodzą dwa działka lotnicze DEFA GIAT 554 kalibru 30 mm, a także wymiennie rakiety powietrze-powietrze MICA, Magic 2, Super 530D, bomby BGL 1000, czy Belouga, a także rakiety powietrze-ziemia ARMAT, Apache, AM39, czy ASMP. Eksperci twierdzą, że we wszystkich misjach bojowych myśliwce Mirage okazywały się bardzo skuteczne. Szczególnie sprawny jest model Mirage 2000D/N, który sprawdził się podczas walk z islamistami w Mali. Nie wiadomo, jakie warianty myśliwca mogą potencjalnie trafić w ręce Ukrainy.