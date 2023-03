USA i Japonia z najpotężniejszą tarczą ochronną przed pociskami hipersonicznymi

Pentagon zakłada, że technologie opracowywane przez Japończyków idealnie sprawdzą się w budowie głowicy pocisku przechwytującego. USA i Japonia już współpracują w kwestii rakiet. Obecnie trwają prace np. przy budowie drugiego i trzeciego stopnia pocisku przechwytującego SM-3 Block IIA. Teraz Japończycy chcą zająć się nawet najważniejszą częścią pocisków, czyli głowicami.

Współpraca pomiędzy USA a Japonią ma też pokazać Rosji i Chinom, by się miały na baczności w kwestii swoich imperialistycznych planów. W przypadku Chin, tamtejszy rząd chciałby zagarnąć sobie Tajwan. Jakiś czas temu władze Japonii zapowiedziały, że użyją wszelkich sposobów, by wraz z USA bronić Tajwanu przed chińską okupacją.

Możemy oczekiwać, że gdy powstanie już system Glide Phase Interceptor, to USA rozmieszczą wyrzutnie pocisków hipersonicznych nie tylko w swojej bazie na wyspie Guam czy na Alasce, ale również w samej Japonii. Gdyby Chiny zdecydowały się wysłać swoje pociski z bronią jądrową w kierunku USA, to prawdopodobnie nie zbliżą się one nawet do wysp okalających Alaskę, a co dopiero głównej części kraju.