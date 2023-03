Haeil jak torpedy Posejdon?

I jeśli wydaje się wam, że to nie pierwszy raz, kiedy słyszycie o "radioaktywnym tsunami", to macie rację - termin ten padł najpierw przy okazji. W styczniu tego roku Kreml poinformował, że prace nad nimi zostały zakończone, a pierwsze egzemplarze wyprodukowane i już wkrótce trafią na wyposażenie okrętu podwodnego o napędzie atomowym Biełgorod.

Tego samego, który wcześniej Rosja próbowała przedstawiać jako łódź do celów ratunkowych i badawczo-naukowych, nawet kiedy międzynarodowi eksperci przekonywali, że to najdłuższy na świecie okręt podwodny zaprojektowany z myślą o działalności szpiegowskiej i wystrzeliwaniu największych autonomicznych nuklearnych torped na świecie.

I choć ich charakterystyka w zakresie utrudniającego wykrycie i neutralizację krążenia przed detonacją i potencjalnych celów wydaje się podobna do koreańskiego Haeil, co mogłoby sugerować współpracę Rosji i Korei Północnej, to eksperci wskazują, że nie chodzi o to samo rozwiązanie, bo dron wyposażony jest w klasyczny napęd, tymczasem torpedy Posejdon wykorzystują napęd atomowy i są wystrzeliwane z okrętu podwodnego.

Ich zdaniem nie brakuje jednak podobieństw, w obu przypadkach pojawiają się wątpliwości, czy technologia faktycznie istnieje i ma szansę zostać wykorzystana w najbliższym czasie. Rosja nie przedstawiła żadnego dowodu na udany test Posejdona, a analitycy podejrzewają, że może minąć wiele lat, zanim torpedy będą naprawdę gotowe do rozmieszczenia i nie inaczej jest z Koreą Północną i jej dronami.

Zwykle traktuję Koreę Północną poważnie, ale nie mogę wykluczyć możliwości, że jest to próba oszustwa. Moim zdaniem nierozsądne byłoby przydzielanie ograniczonej ilości fizmatu (materiału rozszczepialnego) na głowicę bojową do tego czegoś, w porównaniu z bardziej mobilnymi pociskami balistycznymi komentuje Ankit Panda, ekspert ds. polityki nuklearnej w Carnegie Endowment for International Peace.

