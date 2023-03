Jak donoszą zachodnie media, w środę Siergiej Szojgu zapowiedział plan wzmocnienia obrony Moskwy przed atakami z powietrza do końca tego roku.

Zapowiedział także stworzenie nowej brygady obrony przeciwlotniczej wyposażonej w najnowsze systemy.

Od początku roku Rosja zaczęła wzmacniać obronę powietrzną stolicy m.in. ustawiając na dachach najważniejszych budynków administracyjnych systemy Pancyr-S1. Takie działania to odpowiedź na coraz większe zagrożenie atakiem ukraińskich dronów.

Rosja wzmacnia obronę przeciwpowietrzną Moskwy

W środę rosyjski minister obrony Sergiej Szojgu rozmawiał z najważniejszymi wojskowymi armii. Podczas niego stwierdził, że rozwój broni powietrznej jest obecnie w Rosji priorytetem. Dlatego plany jej modernizacji w samej stolicy miały zostać przyspieszone.

W tym roku zakończymy modernizację systemów obrony antyrakietowej miasta Moskwy Szojgu, cytowany przez The Moscow Times

W sprawie modernizacji obrony powietrznej Szojgu zapowiedział także sformowanie do końca tego roku całej brygady, wyposażonej w systemy obrony S-350. To jedne z najnowszych wyrzutni pocisków ziemia-powietrze w rosyjskim arsenale. Zapowiedź sformowania całej brygady wyposażonej specyficznie w tę broń to naprawdę wielkie przedsięwzięcie.

Zdjęcie S-350 to wyrzutnia pocisków ziemia-powietrze, produkowana od 2020 roku. Wyposażony jest w 12 pocisków 9M96, mogących razić cele na odległość 120 kilometrów (cele aerodynamiczne np. samoloty) i 25 kilometrów (cele balistyczne np. pociski) / Wikimedia/Vitaly V. Kuzmin / Wikipedia

Szojgu nie powiedział wprost, czy jest to nowa decyzja ani, czy jest związana z wojną w Ukrainie. Jednak nietrudno domyślić się, że faktycznie jest, gdy jej zapowiedź padła po śmiałych atakach dronów na tereny znajdujące się w głębi rosyjskiego terytorium, które nasiliły się od grudnia zeszłego roku. Eksperci wskazują, że decyzja mogła zapaść u samego Putina.

Ataki dronami na Moskwę i rosyjska odpowiedź

Ataki te coraz bardziej skupiają się na stolicy. Pokazały to zwłaszcza wydarzenia nocy z 27 na 28 lutego, kiedy niespełna 110 kilometrów od Moskwy rozbił się dron ukraińskiej produkcji UJ-22. Był to pokaz tego, że rosyjska obrona powietrzna jest nieskuteczna, nawet w okolicach stolicy.