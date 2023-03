Czy to w ogóle możliwe? Trudno to sobie wyobrazić, szczególnie biorąc pod uwagę ostatnie ograniczenia w zakresie korzystania z zachodnich technologii. Rosja od momentu inwazji na Ukrainę podlegała licznym sankcjom, w związku z czym wielu światowych liderów technologicznych, jak IBM, Nvidia czy Intel, zaprzestało sprzedaży swoich produktów w tym kraju. I choć Kreml deklarował, że nie jest to duży problem i można go rozwiązać inwestycjami w krajowy rozwój chipów, produkcję i szkolenie personelu, to celowanie z 28 nm procesem technologicznym do 2030 roku, podczas gdy świat produkuje już w 4 nm czy wykorzystywanie w czołgach układów ze zmywarek i lodówek, nie wygląda jak droga do zostania globalnym liderem.



Sankcje i ograniczenia nie powstrzymują chińsko-rosyjskich ambicji

Z Chinami sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, niedawny raport think tanku Australian Strategic Policy Institute (ASPI) sugeruje, że górują one nad Stanami Zjednoczonymi w badaniach nad 37 z 44 krytycznych dziedzin technologii, jak obronność, przestrzeń kosmiczna, robotyka, energia, środowisko, biotechnologia, sztuczna inteligencja, zaawansowane materiały i kluczowe obszary technologii kwantowej.



Z drugiej jednak strony, podlegają one silnym ograniczeniom w zakresie importu ze Stanów Zjednoczonych i innych krajów, szczególnie technologii do produkcji własnych układów (np. z Holandii,), co uniemożliwić ma im opracowywanie półprzewodników do zastosowań wojskowych, w tym superkomputerów, modelowania broni jądrowej i broni hipersonicznej.

Mówiąc krótko, nie wydaje się, by technologiczne ambicje chińsko-rosyjskie były możliwe do realizacji w najbliższym czasie, choć jest jeden obszar, w którym przodują już teraz. Bo chociaż w cytowanym wyżej dokumencie możemy przeczytać, że "obie strony popierają komitet ONZ w celu opracowania kompleksowej międzynarodowej konwencji przeciwko wykorzystywaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych do celów przestępczych", to większość hakerów sponsorowanych przez państwo pochodzi właśnie z tych dwóch krajów.