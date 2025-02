Pedro Sánchez, premier Hiszpanii, ogłosił wczoraj (24.02) w Kijowie ogromny pakiet pomocy militarnej dla Sił Zbrojnych Ukrainy. W jego ramach, kraj w tym roku wyśle ogromne ilości wszelkiej maści broni za zawrotną kwotę miliarda euro. Co ciekawe, podczas szczytu okazało się, że Hiszpania po cichu wysłała kilka tygodni temu do Ukrainy potężne systemy obrony. Wówczas były one zbawienne dla naszych wschodnich sąsiadów.

Całą sprawę ujawnił sam Wołodymyr Zełenski. Przypomniał, że jego wizyta w Hiszpanii w trudnych chwilach dla Ukrainy zaowocowała niezwykle ważną decyzją premiera Pedro Sáncheza o wsparciu jego kraju. — Pedro podjął decyzję, która była dla nas bardzo potrzebna — powiedział Zełenski, dziękując za pomoc w postaci sześciu systemów obrony powietrznej.

Rozwiń

Systemy MIM-23 Hawk po cichu pojawiły się w Ukrainie

Mowa tutaj o zestawach MIM-23 Hawk, wraz z dedykowanymi do nich pociskami. To wspaniała wiadomość dla ludności cywilnej, która mogła poczuć się bezpieczniej. Systemy te bowiem są bardzo skuteczne wobec rosyjskich pocisków manewrujących czy dronów kamikadze, którymi od początku sezonu zimowego, Kreml zasypuje Ukrainę.

Co ciekawe, niedawno amerykańskie władze federalne dały zielone światło dla zakupu usług wsparcia eksploatacji, a także integracji systemu MIM-23 Hawk z urządzeniami łączności dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Oznacza to, że Kijów ma teraz dostęp do części zamiennych do tych systemów i ciągłe wsparcie Pentagonu. Dzięki czemu ta broń staje się jedną z najpopularniej używanych u naszego sąsiada.

Rozwiń

Systemy MIM-23 Hawk bronią największych miast

Władze w Kijowie za pomocą kolejnych zestawów tej broni stworzyły stałą obronę powietrzną dla największych miast. Analitycy militarni nie ukrywają, że nawet jeśli plan pokojowy zostanie wdrożony, Ukrainę może czekać los jednego z krajów Bliskiego Wschodu, który co jakiś czas jest celem ataków rakietowych ze strony ugrupowań terrorystycznych. W przypadku Ukrainy, będą to ataki Kremla.

MIM-23 Hawk jest to system ziemia-powietrze średniego zasięgu, który wszedł do służby w latach 60. ubiegłego wieku, jednak na przestrzeni ostatnich dekad przeszedł szereg modyfikacji. Jak podaje jego producent, ulepszone pociski systemu MIM-23B mają efektywny zasięg 40 kilometrów, wykorzystując ładunek wybuchowy o masie 75 kilogramów. Na pokładzie holowanej lub samobieżnej wyrzutni mogą znaleźć się trzy pociski.

MIM-23 Hawk to potężna broń

Mogą one lecieć z prędkością 2,7 macha, stanowiąc dobrą obronę przed samolotami, pociskami manewrującymi, a nawet pociskami balistycznymi krótkiego zasięgu. Przy tym wykorzystuje radar AN/MPQ-50 do wykrywania celów na dużych i średnich wysokościach w promieniu 100 kilometrów i radar AN/MPQ-62 do celów lecących nisko.

Nieoficjalnie mówi się, że najwięcej systemów MIM-23 Hawk znajduje się w zachodniej części Ukrainy. Zestawy mają chronić niebo nad Lwowem czy Iwano-Frankiwskiem. Reszta zestawów rozmieszczona ma być w Kijowie czy Odessie. Jeśli w mediach pojawi się informacja o masowych strąceniach rosyjskich dronów kamikadze, to prawdopodobnie ogromną rolę odegrały w tej kwestii właśnie systemy Hawk.

Jak ugotować idealne jajko? Naukowcy opracowali przepis © 2025 Associated Press