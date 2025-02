Polska

Polska, jako jeden z najbliższych sojuszników Ukrainy, ogłosiła 24 lutego przekazanie pakietu wsparcia militarnego i humanitarnego. Pakiet obejmuje 50 transporterów opancerzonych Rosomak, 100 tysięcy sztuk amunicji do karabinów oraz drony rozpoznawcze. Dodatkowo Polska zaoferowała pomoc logistyczną w postaci transportu sprzętu wojskowego od innych krajów przez swoje terytorium, co podkreśla jej kluczową rolę w koordynacji wsparcia dla Ukrainy.

Polska pozostaje też liderem w przyjmowaniu ukraińskich uchodźców, oferując im schronienie, opiekę medyczną i edukację. Łącznie na pomoc humanitarną i wsparcie uchodźców Polska przeznaczyła równowartość ok. 4,2% swojego PKB, co czyni ją jednym z najbardziej zaangażowanych krajów w tej dziedzinie.

Norwegia

Norwegia wzmocniła swoje zaangażowanie na rzecz Ukrainy, ogłaszając przeznaczenie 300 milionów euro na zakup sprzętu wojskowego bezpośrednio od ukraińskiego przemysłu obronnego. Ta decyzja wpisuje się w szerszy plan wsparcia na 2025 rok, w ramach którego Norwegia zobowiązała się do przekazania co najmniej 3,5 miliarda euro w ramach programu Nansen, z czego 2,5 miliarda euro ma być przeznaczone na pomoc wojskową, a 1 miliard euro na wsparcie humanitarne i cywilne. Norwegia kontynuuje też szkolenia ukraińskich żołnierzy oraz dostarczanie systemów obrony powietrznej NASAMS, co ma kluczowe znaczenie dla ochrony ukraińskiego nieba.

Niemcy

Niemcy w ostatnich dniach potwierdziły swoje zaangażowanie w pomoc Ukrainie, ogłaszając 24 lutego 2025 roku nowy pakiet wsparcia wojskowego o wartości ok. 200 milionów euro. W jego skład wchodzą kolejne dostawy systemów obrony powietrznej IRIS-T, amunicja artyleryjska oraz części zamienne do wcześniej dostarczonych czołgów Leopard 2. Niemcy zobowiązały się także do dalszego szkolenia ukraińskich żołnierzy na swoim terytorium, co ma zwiększyć ich zdolności bojowe w obliczu trwających walk.

Wielka Brytania

Wielka Brytania konsekwentnie pozostaje jednym z kluczowych sojuszników Ukrainy, a w ostatnich tygodniach ogłosiła dwa znaczące pakiety pomocy wojskowej. 12 lutego poinformowano o pakiecie wartym ponad 185 milionów euro, który obejmuje drony, systemy obrony przeciwlotniczej oraz kolejne czołgi Challenger 2 (choć dokładna liczba nie została podana). Dzień później, 13 lutego, ogłoszono kolejny pakiet o wartości 150 milionów funtów, w którego skład wejdą zmodernizowane czołgi T-72. Te dostawy mają na celu wzmocnienie zdolności obronnych Ukrainy, zwłaszcza w kontekście ochrony przed atakami powietrznymi.

Kanada

Kanada również zadeklarowała wsparcie w ostatnich dniach. 24 lutego ogłoszono pakiet pomocy, który obejmuje 25 bojowych wozów piechoty LAV III, cztery symulatory F-16 do szkolenia pilotów, amunicję oraz dostęp do zamrożonych rosyjskich aktywów o wartości 5 miliardów dolarów. To połączenie sprzętu wojskowego i wsparcia finansowego ma pomóc Ukrainie zarówno na polu bitwy, jak i w odbudowie jej potencjału militarnego w dłuższej perspektywie.

Francja

Francja zaoferowała Ukrainie wsparcie militarne i dyplomatyczne. 24 lutego potwierdzono dostawy pocisków SCALP-EG oraz zapowiedziano przekazanie kolejnych myśliwców Mirage 2000. Ma do tego dojść jeszcze w pierwszym kwartale 2025 roku. Pomoc obejmie również szkolenie pilotów. Zakończono też szkolenie brygady liczącej 4500 żołnierzy. Francja wspiera też dyplomatycznie Ukrainę w integracji z NATO i UE oraz buduje z Wielką Brytanią koalicję obronną, przygotowując Europę na przyszłe wyzwania bezpieczeństwa.

Szwecja

Szwecja dołączyła do grona krajów oferujących wsparcie militarne, ogłaszając 24 lutego dostawę systemów obrony powietrznej, w tym Robot 70 i Tridon Mk2, o wartości około 113 milionów dolarów. Systemy te są kluczowe dla ochrony ukraińskiej przestrzeni powietrznej przed rosyjskimi atakami rakietowymi i dronowymi, co pozostaje jednym z priorytetów Kijowa w obecnej fazie konfliktu.

Finlandia

Finlandia z kolei skupiła się na wsparciu finansowym i cywilnym, deklarując 24 lutego przekazanie 4,5 miliona euro. Środki te zostaną przeznaczone na odbudowę infrastruktury, poprawę usług publicznych oraz wsparcie integracji europejskiej Ukrainy. Choć nie jest to pomoc wojskowa, stanowi ważny element długoterminowego wsparcia dla stabilizacji kraju.

Japonia, Dania, Szwajcaria i inne kraje UE

Podczas szczytu w Kijowie, który odbył się 24 lutego, szereg krajów potwierdziło dalsze wsparcie dla Ukrainy. Japonia, Dania i Szwajcaria, wraz z innymi państwami Unii Europejskiej, zadeklarowały zarówno pomoc finansową, jak i wojskową, choć szczegóły nie zostały w pełni ujawnione.

Wiadomo jednak, że wsparcie to ma obejmować dostawy sprzętu oraz fundusze na bieżące potrzeby. Dodatkowo Francja i Wielka Brytania zobowiązały się do pomocy w negocjacjach z prezydentem USA Donaldem Trumpem, co może wpłynąć na przyszłe zaangażowanie Stanów Zjednoczonych.

