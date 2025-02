Teraz ukraińskie systemy obrony powietrznej i walki radio-elektronicznej mają już tak wysoką sprawność, że na 267 dronów, tylko 10 dociera do celu. To mniej niż 5 procent. Są to tragiczne wiadomości dla Rosji. Jeden dron kamikadze może kosztować ok. 40 tysięcy dolarów. Nie trudno policzyć, że Rosjanie tylko jednej nocy wyrzucili w błoto ponad 10 milionów dolarów.