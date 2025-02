Eksperci zaskoczeni nową potężną bronią USA. Rosja w potrzasku

Atrybutem zmodyfikowanych pocisków Advanced Precision Kill Weapon System II jest naprowadzenie na podczerwień, a nie laserowe. To właśnie czyni je tańszymi i prostszymi w produkcji. Przeprowadzone testy zaskoczyły pozytywnie ekspertów wojskowych . Z planu Lotnictwa Korpusu Piechoty Morskiej na 2025 rok można dowiedzieć się, że broń ta może trafić niebawem do użytku.

Jest wielce prawdopodobne, że pojawi się w Ukrainie, gdzie będzie wykorzystywana do neutralizacji rosyjskich dronów kamikadze. Ma stanowić tanią konkurencję do obecnie wykorzystywanych w myśliwcach F-16 rakiet AIM-9 Sidewinder , które kosztują setki tysięcy dolarów za sztukę. Z ujawnionych informacji wynika, że w przypadku APKWS cena jednego pocisku może być dziesięć razy niższa.

Zgodnie z informacją producenta, efektywny zasięg zwiększono o 30 procent, co oznacza, iż w przypadku strzelania ze śmigłowców wzrośnie on z 5 do 7 kilometrów, a z myśliwca F-16 z 11 do 14 kilometrów. Pociski te można będzie też wystrzeliwać z mobilnych, lądowych platform lub pojazdów typu HMMWV. Wówczas zasięg efektywny wyniesie do 8 kilometrów.