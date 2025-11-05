Co potrafi aparat w nowym flagowcu Oppo? Testujemy Find X9 Pro

Spis treści: Unboxing Oppo Find X9 Pro, czyli co dostajemy w pudełku Procesor i wyświetlacz w Oppo X9 Pro Aparat fotograficzny w Oppo Find X9 Pro Gigantyczna bateria w Oppo Find X9 Pro AI w telefonie w Oppo Find X9 Pro Czy warto kupić Oppo Find X9 Pro?

Oppo Find X9 Pro w połowie października debiutował w Chinach, a dwa tygodnie później w Barcelonie odbyła się premiera globalna. Telefon można już kupić w Polsce, a ja testowałem go w ostatnich dniach.

Pod lupę wziąłem przede wszystkim aparat fotograficzny i baterię - rzeczy, na które najczęściej zwracamy uwagę w nowych smartfonach. Do tego AI, czyli coś, co szturmem zdobywa każde nowe urządzenie.

Zacznijmy jednak od unboxingu i podstawowych danych technicznych.

Unboxing Oppo Find X9 Pro, czyli co dostajemy w pudełku

Duże opakowanie Oppo Find X9 Pro sugeruje bogatą zawartość. Po otwarciu dostajemy jednak podstawowy standard - oprócz telefonu kabel z końcówkami USB-C i USB-A oraz przejściówkę z USB-A na USB-C. Nie mamy ładowarki, ale trudno się temu dziwić, skoro rok temu unijna dyrektywa RED wymusiła na producentach sprzedaż sprzętów bez ładowarki w zestawie. To może być opcja, ale Oppo - z tego co sprawdziłem w popularnych sklepach - nie daje takiego wyboru.

Unboxing Oppo Find X9 Pro. Co mamy w pudełku?

Na pierwszy rzut oka telefon robi dobre wrażenie i wygodnie leży w dłoni. Telefon ma zakrzywione krawędzie, a wyświetlacz ramkę grubości zaledwie 1,15 mm. Z tyłu mamy dużą prostokątną wyspę z logiem Hasselblad, co tylko potwierdza fotograficzne aspiracje z ubiegłorocznego modelu X8 Pro. Aparat to zresztą najmocniejsza rzecz w najnowszym flagowcu, ale o tym nieco później.

Procesor i wyświetlacz w Oppo X9 Pro

Sercem serii Oppo Find X9 jest absolutna nowość w świecie mobilnych procesorów - MediaTek Dimensity 9500. To - obok Snapdragona 8 Elite Gen 5 - jeden z dwóch procesorów, które z pewnością zawładną w najbliższych miesiącach smartfonami z Androidem.

Dimensity 9500 wnosi znaczącą poprawę nie tylko w zakresie wydajności obliczeniowej, ale co równie ważne, charakteryzuje się lepszą efektywnością energetyczną, obniżając szczytowe zużycie prądu. Udoskonalony układ graficzny (GPU) również się do tego przyczynia - oferuje wyższą moc przy zachowaniu optymalnego zarządzania energią. Całość jest wspierana przez ulepszony system chłodzenia, co z pewnością może mieć znaczenie przy grach czy nagrywaniu filmów wideo. Muszę jednak przyznać, że po godzinnej pracy z telefonem w opcji "nagrywanie filmów", ręce stawały się ciepłe i trochę zaczynałem się obawiać o baterię.

Pierwsze uruchomienie. 3600 nitów wyświetlacza gwarantuje dobrą czytelność nawet w pełnym słońcu.

Nowy MediaTek zapewnia wyższą wydajność przy jednoczesnym spadku szczytowego zużycia energii. Wzrost wydajności i lepszą efektywność energetyczną zapewnia także układ graficzny. Całość wspiera ulepszony system chłodzenia, który ma zapewnić wydajność i niską temperaturę urządzenia szczególnie podczas grania.

Oppo Find X9 Pro ma wyświetlacz AMOLED LTPO ProXDR o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości 1272 x 2772 (450 ppi) i odświeżaniu do 120 Hz. Obraz przy takich parametrach musi być niezwykle ostry i szczegółowy.

Ekran smartfona ma 3600 nitów jasności maksymalnej (jest niższa niż znamy z X8 Pro - tam było 4500 nitów). Ale i tak 3600 nitów pozostaje wynikiem gwarantującym dobrą czytelność nawet w pełnym słońcu.

Na uwagę na pewno zasługuje technologia niskiej emisji światła niebieskiego - z pewnością przydatna dla tych użytkowników, którzy lubią przed snem oglądać dziesiątki filmików na TikToku.

Aparat fotograficzny w Oppo Find X9 Pro

Oppo już w ubiegłorocznym flagowcu zaproponował ciekawe rozwiązania fotograficzne i aparaty. Teraz współpraca ze szwedzkim koncernem fotograficznym poszła o krok dalej.

Na wyspie mamy:

Aparat Sony LYT-828 OIS (główny): 1/1,28", f/1,5

Teleobiektyw Hasselblad HP5 OIS 3x optyczny: 1/1,56", f/1,56

Aparat ultraszerokokątny: kąt 120 stopni, 1/2,75", f/2,0

Obiektyw Truecolor

W Oppo Find X9 Pro wyspa z aparatami jest prostokątna.

Na obiektywach zostało natomiast zastosowane nowe szkło, które ma zapewnić redukcję prześwietleń i flar.

Z przodu zamontowany został aparat JN5 EIS do selfie: kąt 90 stopni, 1/2,75", f/2,0

Na pewno trzeba zwrócić uwagę na zoom. Aparaty Find X9 Pro dają nam bezstratne przybliżenie sięgające 13,2x. Mamy też opcję Super Zoom, która ma nam zapewnić wyrazistość aż do 120-krotnego zbliżenia. Choć tak duży zoom jest głównie ciekawostką, oprogramowanie Oppo sprawia, że te bardzo odległe zdjęcia są maksymalnie ostre i wyraźne. Efekty możecie zobaczyć na zdjęciach prosto z Barcelony. Sprzęt naprawdę nieźle sobie radził ze szczegółami Sagrady Familii czy innych zabytkowych budynków w stolicy Katalonii.

Zbliżenie na dach Casa Mila w Barcelonie.

Casa Batlló w Barcelonie.

Krzyż na wieży Sagrady Familii w Barcelonie na 20-krotnym zblizeniu.

Sagrada Familia i zbliżenia aparatem Oppo Find X9 Pro. Tomasz Wróblewski INTERIA.PL

Sagrada Familia i zbliżenia aparatem Oppo Find X9 Pro. Tomasz Wróblewski INTERIA.PL

Sagrada Familia Tomasz Wróblewski INTERIA.PL

To jednak nie koniec, bo do smartfona Oppo będziemy mogli dokupić telekonwerter optyczny Hasselblad 3,28x (podobnie zresztą, jak ma to miejsce w najnowszym Vivo X300 Pro). Przekształca on 200-megapikselową matrycę w obiektyw 230 mm. Mogłem się nim pobawić w Barcelonie i faktycznie - na statywie to rozwiązanie nawet jest sensowne. Jeśli jednak mielibyśmy zrobić ujęcie z ręki, mam wątpliwości, czy zdjęcie będzie wyraźne i szczegółowe.

Telekonwerter do smartfona Oppo Find X9 Pro.

Zbliżenie telekonwerterem na wieżę kolejki w Barcelonie. Miejsca dzieliło około 700 metrów.

Wieża kolejki sfotografowana aparatem bez telekonwertera.

Dość ciekawą opcją jest "tryb scena" w samych ustawieniach aparatu. Zapewnia on wzmocniony kontrast, tonację, stabilizację obrazu.

Nocne zdjęcia to też duży atut X9 Pro. Fotki w klubie, na koncertach, na wydarzeniach po zmroku czy zwyczajne ujęcia miasta. Kiedy brakuje światła, są rozmazane i mają dużo "szumu". Tu w szczególności dostajemy nowe podejście do zdjęć z fleszem. Lampa zapewnia nam doświetlenie, ale nowe filtry trochę je ograniczają, a zdjęcie dzięki temu jest jest mniej prześwietlone, ale wyraźne.

Zdjęcie wykonane po zmroku.

Barcelona na wieczornych i nocnych zdjęciach. Tomasz Wróblewski INTERIA.PL

Barcelona na wieczornych i nocnych zdjęciach. Tomasz Wróblewski INTERIA.PL

Barcelona na wieczornych i nocnych zdjęciach. Tomasz Wróblewski INTERIA.PL

Gigantyczna bateria w Oppo Find X9 Pro

Oppo Find X9 Pro to także nowy standard w swojej klasie pod względem zasilania. W telefonie mamy baterię krzemowo-węglową o rekordowej pojemności 7500 mAh, co przewyższa konkurentów. S25 Ultra ma baterię o pojemności 5000 mAh, iPhone 17 Pro Max - 5088 mAh, vivo x300 Pro - 5440 mAh.

Nowa bateria - oprócz dłuższej pracy, o czym za chwilę - ma gwarantować też wydajność w ekstremalnych warunkach, utrzymując sprawność nawet w temperaturze nawet -20 stopni Celsjusza.

Telefon imponuje również szybkim ładowaniem: obsługuje 80W przewodowo oraz 50W bezprzewodowo. 11 procent baterii możemy naładować w 5 minut, 20 procent w 10 minut, a 100 procent w 76 minut.

Jak w ogóle bateria przekłada się na to, co robimy na telefonie? Producent deklaruje, że pełna bateria zapewnia ponad 60 rozmów, 30 godzin słuchania muzyki w Spotify czy 24 godziny oglądania filmów. W teście godzina oglądania Netflixa zużyła 2 procent baterii.

Zdjęcie makro.

Zdjęcia zrobione przez Oppo Find X9 Pro. Tomasz Wróblewski INTERIA.PL

Zdjęcia zrobione przez Oppo Find X9 Pro. Tomasz Wróblewski INTERIA.PL

Zdjęcia zrobione przez Oppo Find X9 Pro. Tomasz Wróblewski INTERIA.PL

AI w telefonie w Oppo Find X9 Pro

Oppo Find X9 Pro śmiało wkracza też - jak inne marki - w erę sztucznej inteligencji. AI ma ułatwiać codzienne życie, dlatego kluczową rolę odgrywa w telefonie AI Mind Space.

To centrum zarządzania naszą codziennością, w którym znajdziemy czat, kalendarz, listę zadań, informację o podróżach, dostęp do dokumentów, e-maili czy rachunków.

System wyposażono także w planer, który może nam dla przykładu zaplanować trasę i być inteligentnym przewodnikiem w czasie podróży.

Dodatkowo mamy też Gemini Live od Google czy AI Studio do zdjęć, w którym możemy "zrobić sobie fotkę" z gwiazdą Barcelony i ambasadorem marki Oppo, Yamalem.

AI Studio w Oppo Find X9 Pro.

Czy warto kupić Oppo Find X9 Pro?

Jeśli szukamy flagowego smartfona z Androidem, który łączy moc z profesjonalnymi możliwościami fotograficznymi, Oppo Find X9 Pro jest urządzeniem zdecydowanie wartym rozważenia.

Dostajemy pakiet, który spełni oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.

Mamy jasny wyświetlacz, mocny procesor i solidny czas pracy na baterii. Find X9 Pro dostarcza wszystko, co obiecuje.

Choć Oppo Find X9 Pro to flagowiec marki, nie jest pozbawiony drobnych wad. W niektórych sytuacjach (np. podczas nagrywania filmów) smartfon nieznacznie się nagrzewa. Choć nie jest to bardzo uciążliwe, dłoń staje się cieplejsza.

Na pewno nie wszystkim może też przypaść do gustu nakładka ColorOS 16, choć to oczywiście kwestia osobistych preferencji. Warto jednak pamiętać, że najnowsza wersja software'u od Oppo wprowadza jednak sporo ciekawych i użytecznych funkcji.

Jedno jest pewne, jeśli szukasz mocnej baterii i dobrego aparatu, Find X9 Pro to będzie świetny wybór.

