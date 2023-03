Obecnie nie ma informacji nt. dokładnego miejsca czy daty nagrania tego trafienia.



Ka-52. Rosyjska katastrofa ze śmigłami

Ka-52 Aligator to jeden z najczęściej spotykanych śmigłowców szturmowych Rosjan na wojnie. Biorą udział w operacjach na całym froncie, służąc za powietrzne wsparcie w walkach. Przez intensywność wykorzystania jest także najczęściej niszczonym śmigłowcem na froncie.

Zdjęcie Mimo że Ka-52 formalnie został wprowadzony do produkcji w 2008 roku, jest to konstrukcja, której projekt powstał w 1987 roku i był rozwijany w latach 90. Miał stanowić rozwinięcie radzieckiego śmigłowca szturmowego Ka-50 / Wikimedia/Vitaly V. Kuzmin / Wikipedia

Ka-52, mimo kreowania na superbroń rosyjskiej armii, jest łatwo strącany. Jak podaje portal Oryx obecnie Rosjanie stracili 33 maszyny, z około 100 sztuk, jakie posiadali przed inwazją, co daje utratę aż 1/3 wszystkich Ka-52. Wojna w Ukrainie pokazała, że Ka-52 jest niezwykle podatny na ogień systemu MANPADS m.in. polskiego Pioruna.



Śmigłowiec ten posiada zaskakującą charakterystykę. W przeciwieństwie do innych tego typu maszyn załoga (pilot i strzelec) siedzą obok siebie, a nie jeden za drugim. Poprawia to ogólną komunikację oraz zwiększa wartość Ka-52 jako maszyny rozpoznania bitewnego. Niemniej przystosowanie kabiny zwiększyło masę, przez co trzeba było poświęcić amunicję do głównego działka 2A42 kalibru 30 mm oraz zmniejszyć pancerz.

Zdjęcie Prócz samego działka Ka-52 posiada wiele rodzajów uzbrojenia. Widoczne na zdjęciu uzbrojenie podczepione do śmigłowca to kierowane pociski przeciwpancerne 9M120 Ataka. Obok nich może zabierać m.in. przeciwpancerne pociski 9M121 Wichr, pociski niekierowane S-24 czy bomby FAB-500. Ka-52 zaprojektowany został jako platforma dużej siły ognia

To, co przykuwa uwagę w Ka-52 to układ Kamowa, czyli zastosowanie dwóch wirników w jednej osi, obracających się w przeciwnym kierunku. Dzięki temu nie trzeba było stosować dodatkowego śmigła na ogonie, co pozwoliło go skrócić, zachowując stabilność konstrukcji.

Zdjęcie Ka-52 wykorzystuje dwa silniki turbinowe Klimow TW3-117WK, pozwalające na lot z prędkością 300 km\h /Aleksandr Medvedev /Wikipedia