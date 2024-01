M2 Bradley to wóz zachwalany przez Ukraińców

W nagraniu warto zauważyć, że przedstawia załogę składającą się z dwóch osób, a nie tradycyjnie, z trzech. Trudno jednoznacznie ocenić, co jest tego powodem, ale może to być wynik problemów kadrowych jednostki bądź trwającej rotacji. Serhij i Ołeksandr należą do 47 Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej, która bierze na siebie ciężar walk na froncie, szczególnie od początku ostatniej kontrofensywy.

Obok tego materiał pokazuje pracę polową mechaników, którzy stworzyli tymczasowy punkt napraw na jednej z dróg nieopodal Awdijiwki. Widać na nim, jak wozy bojowe dosłownie przejeżdżają jeden za drugim z różnymi uszkodzeniami, a inżynierzy naprawiają je, jak mogą. - Jak w bolidzie F1, przyjeżdżają, szybko naprawiamy i odjeżdżają - powiedział jeden z mechaników.

Ukraińscy żołnierze oczywiście zachwalają Bradleye. Są znacznie lepsze niż poradzieckie maszyny BWP-1/2, które przed dostawami z Zachodu były standardowymi wozami bojowymi ukraińskiej armii. Niemniej, gdy żołnierze są zadowoleni, że mogą nimi na froncie stanąć w szranki z takimi bestiami jak T-90M, to mechanicy dodają, że warunki zimowe nie służą zachodnim wozom i przysparzają wiele pracy.

M2 Bradley i T-90M. Dwie zupełnie różne maszyny wojenne

Zdjęcie Wóz bojowy M2A2 ODS Bradley / @ukrmilitary / Twitter

M2 Bradley to amerykański wóz bojowy, które służy przede wszystkim do transportowania żołnierzy na polu walki i wspieraniu ich podczas szturmów. Słyną z dużej ochrony przed bronią małokalibrową czy odłamkami dzięki m.in. sztywnym kocom kevlarowym w przedziałach załogi. Większą przeżywalność w stosunku do radzieckich BWP zapewnia także sama bryła pojazdu, która pozwala na szybką i sprawną ewakuację.

Ukraińcy używają przekazanych przez USA wozów w modyfikacji M2A2 Bradley ODS. To konstrukcje rozwojowe, powstałe na bazie doświadczeń z operacji "Pustynna Burza". Mają ulepszone systemy elektroniczne i optykę na podczerwień, co szczególnie przydaje się do walk w nocy.

Parametry taktyczno-techniczne wozu bojowego M2A2 ODS Bradley:

Długość: 6,55 m

Szerokość: 3,28 m

Wysokość: 2,97 m

Masa całkowita: 27 t

Załoga: 3 załogantów (dowódca, działonowy, kierowca) + drużyna 6 żołnierzy

Broń główna: działo łańcuchowe M242 Bushmaster kalibru 25 mm

Broń dodatkowa: wyrzutnia 2 pocisków kierowanych BGM-71 TOW II, sprzężony karabin maszynowy M240C kalibru 7,62 mm

Napęd: silnik Cummins VTA-903 o mocy 600 KM

Prędkość maksymalna: 56 km/h

Zasięg: 400 km

Zdjęcie Czołg T-90M / @ArturRehi / Twitter

T-90M to natomiast najnowsza modernizacja serii rosyjskich czołgów T-90. W regularnych jednostkach pojawił się w 2020 roku, więc de facto jest najnowszym czołgiem Rosjan i jednakowo najpotężniejszym używanym w Ukrainie, przy absencji czołgów T-14 Armata.

Armata T-90M ma 15-20 proc. większą celność niż standardowe działa czołgów serii T-90. Z niej załoga może wystrzeliwać kierowane pociski przeciwpancerne 9M119 Refleks. Ważnym elementem T-90M jest pancerz reaktywny systemu Relikt, najnowszy w rosyjskim arsenale. Ma zapewniać ochronę przed nowoczesnymi pociskami przeciwpancernymi APFSDS. Według zapewnień Rosjan T-90M posiada także możliwości hunter-killer, gdzie dowódca po wypatrzeniu celu, może automatycznie ustawić nań działo, a celowniczy dokonuje tylko korekty.

Parametry taktyczno-techniczne czołgu T-90M:

Długość (wraz z lufą): 9,53 m

Szerokość: 6,86 m

Wysokość: 3,78 m

Masa całkowita: 46,5 t

Załoga: 3 załogantów (dowódca, działonowy, kierowca)

Broń główna: armata gładkolufowa 2A46M-4 kalibru 125 mm

Broń dodatkowa: zdalnie sterowany moduł wieżowy z karabinem 12,7 mm NSV, sprzężony karabin maszynowy PTK kalibru 7,62 mm

Napęd: silnik diesla V-92S2 o mocy 1000 KM

Prędkość maksymalna: 60 km/h

Zasięg: 550 km