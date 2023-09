Czy F-15EX to samolot dobry dla polskich Sił Powietrznych?

Samoloty te mogłyby wspierać F-35, które są bardziej wielozadaniowymi maszynami kontroli pola walki. Wybierając F-15EX na samolot wyspecjalizowany do walki o przewagę powietrzną, zapewnią bezpieczeństwo na niebie w przypadku ataku. Ze względu na ostatnie zakupy zbrojeniowe w USA i tak oficjalne ogłoszenie oferty przez Boeinga, można założyć, że w wyścigu o nowe samoloty w polskiej armii bardziej prawdopodobny jest wybór F-15EX.

W dyskusji nt. nowych myśliwców dla Polski do eskadr taktycznych już wspominano o F-15. Obok nich pojawiały się głosy o zakupie samolotów Eurofighter Typhoon, które są tworzone przez europejskie konsorcjum Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Hiszpanii. Tak samo, jak F-15EX to bardzo dobra maszyna, która spełniłaby się w roli utrzymania przewagi powietrznej. Niemniej problemem przy tych myśliwcach Eurofighter była niezwykle wolna produkcja.

Co jednak ciekawe na ten problem cierpi także F-15X. Do tej pory prócz pierwszej sztuki dostarczonej w marcu 2021, Boeing wyprodukował tylko dwa samoloty, z czego ostatni dopiero przechodzi testy. Dlatego Siły Powietrzne USA na razie zmieniły liczbę zamówionych F-15EX ze 144 do 104. Jak informował w czerwcu br. Portal The War Zone, wynikało to z problemów początkowej produkcji, które są już usuwane przez Boeinga. Nie wykluczone jednak, że w tej dekadzie będą się one utrzymywać, prowadząc do opóźnień produkcji, szczególnie za granicę. Bądź co bądź to element zakupów zaawansowanych samolotów, które dopiero co weszły do produkcji.