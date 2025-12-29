Produkcja kierowanych rakiet w Polsce

Nowa umowa wykonawcza została podpisana po spotkaniu ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza z z przedstawicielami rządu oraz Ministerstwa Obrony Narodowej Republiki Korei. Kontrakt zawarto pomiędzy Agencją Uzbrojenia a konsorcjum firm: spółką joint-venture Hanwha WB Advanced System Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i Hanwha Aerospace Co. Ltd. Obejmuje dostawy ponad 10 tysięcy pocisków rakietowych precyzyjnego rażenia CGR-080 o zasięgu 80 km, które będą wyprodukowane na terenie Polski. Dostawy będą miały miejsce w latach 2030-2033.

Wartość tej umowy wynosi ponad 14 miliardów złotych. Jest to więc jedna z najdroższych umów zbrojeniowych w najnowszej historii Polski. Jak podał portal Defence24 w ramach realizacji umowy w Gorzowie Wielkopolskim ma powstać zakład produkcji rakiet, zarządzany przez Hanwha WB Advanced System, w której udziały mają koreańska firma Hanwha Aerospace oraz polska WB Group. Przeprowadzony zostanie też transfer technologii z Korei Południowej do Polski. Sukces umowy ma zależeć od polsko-koreańskiej współpracy.

Zabezpieczenie amunicji do największej siły artylerii

Ta umowa jest nie tylko istotna z powodu jej ogromnych rozmiarów. Dzięki niej na terenie naszego kraju po raz pierwszy w historii mają powstawać nowoczesne kierowane pociski rakietowe. Ich produkcja ma zapewnić Polsce większe bezpieczeństwo w obliczu możliwego konfliktu.

Dodać warto, że przeniesienie produkcji pocisków CGR-080 do Polski może być dużym krokiem w rozwoju naszych zdolności i przemysłu rakietowego. Spółka Hanwha WB Advanced Systems zakłada także rozwój nowych rozwiązań rakietowych, w których udział brać mają Polacy i Koreańczycy. Do tego w Europie rośnie perspektywa na klientów na te rozwiązania.

CGR-080 to najnowsza broń Wojska Polskiego

Przypomnijmy, że Polska wybrała CGR-080 jako jeden z pocisków rakietowych dla swojej artylerii w 2022 roku w ramach szybkiej modernizacji armii po wybuchu wojny w Ukrainie. W listopadzie tamtego roku podpisano umowę z Hanwha Aerospace Ltd. na dostawę aż 218 modułów wyrzutni rakietowych K239 Chunmoo wraz z zapasem m.in. pocisków CGR-080. W kwietniu 2024 roku podpisano drugą umowę na dostawy kolejnych 72 modułów wyrzutni, z których 60 ma powstać w Polsce.

CGR-080 to naprowadzany inercyjnie i satelitarnie pocisk kalibru 239 mm mogący dolecieć na odległość 80 kilometrów. Mierzy prawie cztery metry długości i może być wyposażona w unitarny ładunek wybuchowy lub amunicję kasetową. Jeden K239 Chunmoo może przenosić do 12 pocisków CGR-080 w dwóch modułach.

Wyrzutnia Homar-K z pociskami CGR-80 1. Mazurskiej Brygady Artylerii X/16. Dywizja Zmechanizowana materiał zewnętrzny

Homar-K. Jedyna taka artyleria rakietowa na świecie

K239 Chunmoo w Wojsku Polskim jest wykorzystywany w specjalnej spolonizowanej wersji, nazwanej Homar-K. Chociażby same wieloprowadnicowe wyrzutnie ustanowione są na polskiej platformie pojazdu 8x8 Jelcz P882.57 TS T45 K-MLRS i zintegrowane są z podzespołami i technologią krajowej produkcji m.in. Zautomatyzowanym Zestawem Kierowania Ogniem (ZZKO) Topaz od firmy WB Electronics. Obecnie do Polski miano dostarczyć 156 modułów wyrzutni, z czego już 108 zostało zintegrowanych z polskimi elemetnami.

