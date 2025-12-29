Polska po raz pierwszy będzie produkować nowoczesne pociski rakietowe. Jest umowa

Marcin Jabłoński

Marcin Jabłoński

Aktualizacja

Dziś w Warszawie podpisano jedną z największych umów zbrojeniowych w nowoczesnej historii Polski - zakup pocisków rakietowych CGR-80, które mają powstać w naszym kraju. To jedno z najważniejszych wydarzeń dla naszej obronności w momencie rosnących napięć geopolitycznych w Europie. Ma zabezpieczyć największą flotę artylerii rakietowej, jaką buduje Polska.

Wojskowy samochód ciężarowy wystrzeliwuje pocisk rakietowy na tle nieba, wokół pojazdu unosi się dym oraz pył, widoczne są elementy krajobrazu poligonu oraz drzewa w oddali.
Polska będzie produkować nowoczesne pociski do najpotężniejszej floty artylerii rakietowej w EuropieDowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnychmateriał zewnętrzny

Produkcja kierowanych rakiet w Polsce

Nowa umowa wykonawcza została podpisana po spotkaniu ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza z z przedstawicielami rządu oraz Ministerstwa Obrony Narodowej Republiki Korei. Kontrakt zawarto pomiędzy Agencją Uzbrojenia a konsorcjum firm: spółką joint-venture Hanwha WB Advanced System Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i Hanwha Aerospace Co. Ltd. Obejmuje dostawy ponad 10 tysięcy pocisków rakietowych precyzyjnego rażenia CGR-080 o zasięgu 80 km, które będą wyprodukowane na terenie Polski. Dostawy będą miały miejsce w latach 2030-2033.

Wartość tej umowy wynosi ponad 14 miliardów złotych. Jest to więc jedna z najdroższych umów zbrojeniowych w najnowszej historii Polski. Jak podał portal Defence24 w ramach realizacji umowy w Gorzowie Wielkopolskim ma powstać zakład produkcji rakiet, zarządzany przez Hanwha WB Advanced System, w której udziały mają koreańska firma Hanwha Aerospace oraz polska WB Group. Przeprowadzony zostanie też transfer technologii z Korei Południowej do Polski. Sukces umowy ma zależeć od polsko-koreańskiej współpracy.

Zabezpieczenie amunicji do największej siły artylerii

Ta umowa jest nie tylko istotna z powodu jej ogromnych rozmiarów. Dzięki niej na terenie naszego kraju po raz pierwszy w historii mają powstawać nowoczesne kierowane pociski rakietowe. Ich produkcja ma zapewnić Polsce większe bezpieczeństwo w obliczu możliwego konfliktu.

Dodać warto, że przeniesienie produkcji pocisków CGR-080 do Polski może być dużym krokiem w rozwoju naszych zdolności i przemysłu rakietowego. Spółka Hanwha WB Advanced Systems zakłada także rozwój nowych rozwiązań rakietowych, w których udział brać mają Polacy i Koreańczycy. Do tego w Europie rośnie perspektywa na klientów na te rozwiązania.

CGR-080 to najnowsza broń Wojska Polskiego

Przypomnijmy, że Polska wybrała CGR-080 jako jeden z pocisków rakietowych dla swojej artylerii w 2022 roku w ramach szybkiej modernizacji armii po wybuchu wojny w Ukrainie. W listopadzie tamtego roku podpisano umowę z Hanwha Aerospace Ltd. na dostawę aż 218 modułów wyrzutni rakietowych K239 Chunmoo wraz z zapasem m.in. pocisków CGR-080. W kwietniu 2024 roku podpisano drugą umowę na dostawy kolejnych 72 modułów wyrzutni, z których 60 ma powstać w Polsce.

CGR-080 to naprowadzany inercyjnie i satelitarnie pocisk kalibru 239 mm mogący dolecieć na odległość 80 kilometrów. Mierzy prawie cztery metry długości i może być wyposażona w unitarny ładunek wybuchowy lub amunicję kasetową. Jeden K239 Chunmoo może przenosić do 12 pocisków CGR-080 w dwóch modułach.

Wieloprowadnicowa wyrzutnia rakietowa na ciężarówce wojskowej w kamuflażu, ustawiona w leśnym terenie, uniesiona platforma gotowa do odpalenia pocisków
Wyrzutnia Homar-K z pociskami CGR-80 1. Mazurskiej Brygady ArtyleriiX/16. Dywizja Zmechanizowanamateriał zewnętrzny

Homar-K. Jedyna taka artyleria rakietowa na świecie

K239 Chunmoo w Wojsku Polskim jest wykorzystywany w specjalnej spolonizowanej wersji, nazwanej Homar-K. Chociażby same wieloprowadnicowe wyrzutnie ustanowione są na polskiej platformie pojazdu 8x8 Jelcz P882.57 TS T45 K-MLRS i zintegrowane są z podzespołami i technologią krajowej produkcji m.in. Zautomatyzowanym Zestawem Kierowania Ogniem (ZZKO) Topaz od firmy WB Electronics. Obecnie do Polski miano dostarczyć 156 modułów wyrzutni, z czego już 108 zostało zintegrowanych z polskimi elemetnami.

Rewolucyjny implant. Przywraca zdolność czytania niewidomym© 2025 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?
Zapisz się na geekweekowy newsletter i łap najświeższe newsy ze świata tech, lifehacki, porady i ciekawostki.

Najnowsze