Uczestnictwo w NATO sprawia, że Polska może inaczej reagować na takie wydarzenia, jak incydent w Przewodowie czy wojna w Ukrainie.

Od momentu gdy Polska została przyjęta do NATO w 1999 roku nasza armia przeszła modernizację. Pozbyto się przestarzałych struktur i metod działania znanych wojskowym z Układu Warszawskiego.

Prócz korzyści udziału w NATO, Polska daje bardzo dużo od siebie. Nasza rola sięga jednakowo od obrony kluczowej wschodniej flanki Sojuszu, poprzez trenowanie jego żołnierzy, kończąc na wspieraniu działań w różnych rejonach świata.

Dzięki tym działaniom Polska jest jednym z najważniejszych państw NATO, będąc jego kluczową siłą.

Polska to jedna z największych i najważniejszych armii NATO

Polska armia liczy ok. 122 tys. żołnierzy. Obecnie pod względem wielkości jesteśmy dziewiątą armią NATO, będąc przy tym największym wojskiem regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W skali całego Sojuszu ustępujemy tylko bogatszym państwom zachodniej Europy, Turcji i USA. Polska jednak od wielu lat realizuje wymóg NATO o przeznaczaniu minimum 2% PKB na wojsko. Teraz zwiększamy tę liczbę do ponad 4%.

Wielkość armii polskiej jest kluczowa dla obrony całego NATO. Szczególnie ze względu na nasze położenie, które kwalifikuje Polskę jako bardzo ważnego członka w obliczu zwiększonej agresji Rosji.

Wschodnia flanka, czyli Polska na straży przed Rosją

Polska ma status jednego z państw wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego, gdzie stacjonują Siły Szybkiego Reagowania NATO (NRF). Na dziś Polska jest miejscem, gdzie stacjonuje 11 600 żołnierzy Sojuszu, najwięcej ze wszystkich państw NATO wschodniej flanki.

Zdjęcie W przyszłym roku planowane jest zwiększenie liczby wojsk szybkiego reagowania NATO nawet do 300 tys. żołnierzy. Można założyć, że większość z nich zostałaby rozmieszczona w Polsce / AP

Polska jest więc czołowym państwem pilnującym wschodniej flanki NATO, która po agresji Rosji na Ukrainę, jest punktem zapalnym na mapie Europy. To właśnie także postawa polskiej armii jest niezwykle ważna wobec incydentu, jaki stał się w miejscowości Przewodów.

Reakcja polskich wojsk na eksplozję rakiet była pierwszym działaniem NATO wobec tej sprawy, a samo dowództwo Sojuszu mogło otrzymać pierwsze informacje o wydarzeniach na długo, zanim pojawiły się pierwsze doniesienia medialne.

To więc Polska w obecnych czasach wojny w Ukrainie ma główne zadanie pilnować i koordynować najwięcej działań na wschodniej flance. Mamy w tym poniekąd już trochę doświadczenia, bo to właśnie w Polsce od kilku lat przeprowadza się regularne ćwiczenia wojsk NATO.

Polska jako baza ważnych treningów wojsk NATO i szkolenia jednostek

Polska od 2016 roku jest częstym miejscem połączonych ćwiczeń wojsk NATO. To wynik zwiększenia obecności NATO na wschodzie po działaniach Rosji w Ukrainie. Aby pokazać siłę Sojuszu, znaczna część regularnych ćwiczeń została przesunięta na tereny wschodniej flanki, zwłaszcza do Polski. To od tego momentu zresztą znacząco zwiększyła się pozycja Polski w sojuszu. W 2016 roku w Warszawie zorganizowano po raz pierwszy szczyt NATO.

Poligony polskiej armii stanowią idealną bazę do przygotowania wojennego i wzmocnienia koordynacji wojsk sojuszu. W 2016 roku Polska była gospodarzem jednych z największych ćwiczeń NATO w historii - Anakonda 16. Podczas nich przedstawiciele aż 31 tys. żołnierzy z 24 krajów NATO, wspólnie trenowało działania wojenne na pełną skalę. Polska organizowała także duże ćwiczenia Anaconda-14 i Dragon-15.

Wideo youtube

Polacy stale szkolą także wspólną armię NATO. W Bydgoszczy znajduje się bowiem Centrum Szkolenia Sił Połączonych, które jest jednym z dwóch tego typu ośrodków szkoleniowych na świecie. Tam pod patronatem Polaków trenowani są żołnierze NATO z różnych krajów.

Misje NATO, w których Polska bierze udział

Wojsko polskie od początku bycia w NATO aktywnie działa w ramach misji pokojowych i stabilizacyjnych NATO. Liczebność naszej armii sprawia, że możemy na nie wysyłać dużą liczbę żołnierzy, stając się ważnymi partnerami w działaniach sojuszniczych.

Zdjęcie Największą misją Polaków w ramach działań NATO była interwencja w Afganistanie podczas misji ISAF / Ministerstwo Obrony Narodowej / Wikipedia

Obecnie polscy żołnierze w ramach NATO biorą czynny udział w:

Misji pokojowej w Kosowie (KFOR)

Misji wznawiania zaopatrzenia w Afganistanie Active Endeavour

Morskiej misji patrolującej na Morzy Śródziemnomorskim (Sea Guardian)

Misji Baltic Air Policing polegającej na stałej kontroli przestrzeni powietrznej nad Bałtykiem