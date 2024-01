Polski dron kontra rosyjski system. Nagrali niezwykły pojedynek

Polski dron vs. rosyjska obrona powietrzna

Film pokazuje moment ataku Ukraińców na rosyjski system Tor-M2 za pomocą drona Warmate 3.0. Widać na nim perspektywę operatora polskiego drona, który precyzyjnie kierował atakiem. Zbliżając się do rosyjskiej maszyny, wiedział, że nie ma odwrotu. Rosjanie już wykryli bezzałogowca i walczyli o swoje życie.

Widać to po jednym fragmencie nagrania, gdzie załoga systemu Tor-M2 otwiera ogień... i nie trafia w drona. Po tym Rosjanie próbują jeszcze uciec, jednak Warmate w końcu ich dosięga. "Polski dron kamikadze Warmate w akcji!" - brzmi wpis ukraińskiego ministerstwa obrony do nagrania, co idealnie podsumowuje zwycięstwo polskiej technologii nad rosyjską.

