Odpowiedź na potrzeby rozwoju kompetencji rakietowych

Pomysł sięga 2020 r., kiedy to WZL Nr 1 i WITU zainicjowały prace związane z zapewnieniem potrzeby rozwoju kompetencji rakietowych. Mowa o stworzeniu rozwiązań, które będą uniezależnione od dostaw z zagranicy, co może mieć na przykład kluczowe znaczenie w trakcie ewentualnego konfliktu zbrojnego. Projekt jest realizowany z funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłoszonych w ramach konkursu. Celem jest przetestowanie silnika oraz stworzenie procesu niezbędnego do produkcji.

Taki silnik może mieć sporo zastosowań. Specjaliści zaangażowani w projekt uważają, że będzie go można wykorzystać w rakietach do wynoszenia niewielkich ładunków na orbitę. Mają one być trójstopniowe. Zakład zostanie zaangażowany również w prace nad rakietą suborbitalną. Tego typu silniki będzie można wykorzystać nie tylko w programach kosmicznych. Mówi się także o potencjale z myślą o systemach przeciwlotniczych i taktycznych rakietach typu ziemia-ziemia. Zastosowań może być więc całkiem sporo.

Alternatywa dla systemów Homar-A i Homar-K

W trakcie badań stwierdzono, że parametry nie odbiegają od pozyskiwanych przez Polskę obecnie systemów przeciwrakietowych Homar-A i Homar-K. Uważa się, że podobne rozwiązania z czasem będzie można produkować w kraju i prace związane z nowym silnikiem na paliwo stałe mają to umożliwić w niedalekiej przyszłości. Oczywiście jest to bardzo złożony proces, który będzie musiał przejść stosowną ocenę przed rozpoczęciem jakiejkolwiek produkcji.