Obecnie produkcja Krabów prowadzona w zakładach Huty Stalowa Wola wynosi 40 Krabów rocznie, z planami zwiększenia jej do 60 sztuk.

Pod koniec marca zapytali o to dwaj posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Wiesław Wieczorek oraz Waldemar Andzel. W swojej interpelacji o numerze 8819 zauważyli, że w listopadzie 2024 roku wiceszef MON, Paweł Bejda, zapewniał w odpowiedzi na wcześniejszą interpelację, że:

"Trwa proces weryfikacji aktualizacji planów inwestycyjnych Zakładów Mechanicznych Bumar-Łabędy SA (dalej również jako Spółka), które mają umożliwić realizację programów związanych z produkcją ciężkich pojazdów gąsienicowych, w tym armatohaubic Krab. [...] Proces uaktualnienia biznesplanu pod kątem harmonogramu i terminarza prac powinien zakończyć się do połowy grudnia 2024, co pozwoli na przekazanie do Spółki środków finansowych i rozpoczęcie kolejnych etapów inwestycji".