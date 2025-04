Topowa broń z Polski na froncie. Ukraińcy pokazali Kraba

Według szacunków do Ukrainy miało trafić przynajmniej 108 armatohaubic Krab . Połowę z nich przekazano ze stanów polskich Wojsk Rakietowych i Artyleryjskich. Pierwsze egzemplarze miały trafić do Ukrainy na przełomie maja i czerwca 2022 roku.

Była to największa umowa wykonawcza od 2016 roku, kiedy dla Wojska Polskiego też zamówiono 96 armat. Od tamtego momentu w 2020 podpisano jeszcze umowę na dwa Kraby dla Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, a 5 września 2022 zamówiono 48 armat dla jednostek liniowych. Dodając do tego pierwszy kontrakt na 24 przedseryjne Kraby z 2008 roku otrzymujemy liczbę zamówień na poziomie 266 armatohaubic dla polskiej armii .

Pierwszy zakup południowokoreańskich armatohaubic argumentowano potrzebą szybkiego uzupełnienia stanów po przekazaniu dużej liczby artylerii dla Ukrainy. J ednak już po drugiej umowie wykonawczej pojawił się argument, że K9 są pozyskiwane kosztem naszych krajowych konstrukcji . Do tej pory też nie została uruchomiona inwestycja na stworzenie drugiej linii produkcyjnej dla Krabów, która pozwoliłaby zwiększyć moce produkcyjne i dostarczać te wozy szybciej. Jednak na to potrzebne są nowe zamówienia, które mogą iść w setki sztuk armatohaubic w pojedynczych kontraktach.

Jak to wygląda w praktyce, pokazuje przykład wspomnianych K9. Już pierwszy kontrakt dla Polski miał sfinansować nową linię dla produkujących te pojazdy zakładów Hanwha. I to dzięki tej linii kolejne K9 mogą szybko trafiać do Polski na przestrzeni kolejnych lat. Tak samo mogłoby to wyglądać w przypadku Kraba, gdyby go też zamówić w ponad 350 sztukach w przeciągu niecałych dwóch lat. A potrzeby na tak duże zamówienia dla naszych wojsk artyleryjskich były i są nadal.