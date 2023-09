Ile Krabów ma Ukraina, a ile Polska?

Armatohaubice Krab znajdują się w Ukrainie od czerwca 2022 roku, gdy z zapasów Wojska Polskiego w formie pomocy przekazaliśmy 18 sztuk. Tego samego miesiąca Huta Stalowa Wola podpisała umowę na 3 miliardy złotych o dostawę nowych Krabów dla Ukrainy. Według ogólnie dostępnych informacji mają to być 54 sztuki, które ciągle mogą schodzić z linii produkcyjnych. Nie można jednak wykluczyć, że część z Krabów, które już trafiły na Ukrainę w ramach umowy, pochodzą z zapasów Wojska Polskiego, a nie z zakładów.

Według szacunków mediów do 2022 roku Wojsko Polskie miało otrzymać 80 sztuk armatohaubic Krab, w ramach wykonanej już pierwszej umowy aneksowanej w 2012 na partię testową (24 wozy) oraz wciąż realizowanej drugiej umowy z 2016 na 96 wozów (przed wojną dostarczono 56 wozów), opóźnionej przez produkcję dla Ukrainy. Dodajmy, że we wrześniu 2022 podpisano kolejną umowę na dodatkowe 48 Krabów dla naszej armii, która ma zostać zrealizowana w latach 2025-2027. Po odjęciu wozów przekazanych Ukrainie w ramach pomocy daje to po 2027 148 armatohabic Krab w polskiej armii.

Oczywiście trzeba pamiętać, że mogą dojść kolejne zamówienia, bądź część wyprodukowanych, bądź planowanych Krabów dla Wojska Polskiego jednak trafi na Ukrainę w formie pomocy. Tu warto dodać, że aby zaspokoić potrzeby zarówno Polski, jak i Ukrainy uruchomiona ma zostać nowa linia produkcyjna Krabów w Zakładach Bumar-Łabędy w Gliwicach. 7 września na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego MSPO 2023 list intencyjny w tej sprawie podpisał Mateusz Morawiecki.