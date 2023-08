Wielka rosyjsko-chińska flota u bram USA

The Wall Street Journal podał, że do monitorowania chińsko-rosyjskiej floty wysłano cztery amerykańskie niszczyciele oraz samolot zwiadu Poseidon P-8. Według Brenta Sadlera, emerytowanego oficera amerykańskiej marynarki, który rozmawiał z portalem, mogła to być największa flota patrolowa obcych państw, która zbliżyła się do amerykańskich terytoriów.



U.S. Northern Command potwierdziło ruch floty niedaleko Wysp Aleuckich, jednak stwierdziło przy tym, że nie stanowiła zagrożenia i cały czas pozostawała na wodach międzynarodowych. Amerykańskie władze wojskowe nie udzieliły informacji, ile dokładnie okrętów znalazło się niedaleko wysp. Jednak według oświadczenia dwóch senatorów stanu Alaski, Lisy Murkowskiej i Dana Sullivana było to aż 11 okrętów wojennych, czyli o jeden więcej, niż wcześniej zidentyfikowana flota manewrów.

Wtargnięcie 11 chińskich i rosyjskich okrętów wojennych działających wspólnie — u wybrzeży Alaski — jest kolejnym przypomnieniem, że wkroczyliśmy w nową erę autorytarnej agresji kierowanej przez dyktatorów w Pekinie i Moskwie Dan Sullivan w treści oświadczenia

Jak groźna jest rosyjsko-chińska flota?

Amerykański U.S. Naval Institute przypomniał, że początkowo w rosyjsko-chińskiej flocie zidentyfikowano 10 okrętów, które na początku manewrów pływały na Morzu Japońskim. Ze strony Rosji są to 2 niszczyciele klasy Udałoj, po jednej korwecie klasy Gremjaszczij i Stereguszczij oraz tankowiec, a ze strony Chin 2 niszczyciele klasy Type 052D, 2 fregaty Type 054A oraz tankowiec. Nieznana jest identyfikacja 11 okrętu, o którym mówią senatorowie.

Flota rosyjsko-chińska składa się z mniejszych okrętów i w warunkach bojowych służyłaby jako szybka flota patrolowa bądź grupa ochronna dla większych jednostek. Zarówno rosyjskie, jak i chińskie okręty są w niej przystosowane do obrony powietrznej za pomocą pocisków rakietowych, ale mogą wspierać ataki rakietowe na tereny lądowe. Przy tym mają rozwinięte właściwości walki z okrętami podwodnymi.

Zdjęcie Chińskie okręty przybywają do portu we Władywostoku na rozpoczęcie ćwiczeń. Wcześniej U.S. Naval Institute zidentyfikował w grupie okrętów niszczyciele rosyjskiej marynarki wojennej RFS Admiral Panteleyev (548) i RFS Admiral Tributs (564); korwety RFS Gremyashchiy (337) i RFS Hero of the Russian Federation Aldar Tsydenzhapov (339; oraz tankowiec floty Pechenga, podczas gdy okręty PLAN to chińskie niszczyciele CNS Guiyang (119) i CNS Qiqihar (121); fregaty CNS Zaozhuang (542) i CNS Rizhao (598); oraz tankowiec floty CNS Taihu (889).

Ze wszystkich okrętów floty zidentyfikowanych przez U.S. Naval Institute warto zwrócić uwagę na rosyjską korwetę Gremjaszczij, będąca jedyną zbudowaną jednostką tej klasy. Jej podstawowym uzbrojeniem są pociski rakietowe klasy Kalibr, Oniks, używane do ataków na ukraińskie miasta. Prócz tego korzysta z pocisków Miedwiedkiewka do zwalczania okrętów podwodnych.

Jako napęd Gremjaszczij posiada dwa silniki diesla 1DDA-12000, generujące prawie 24 tysiące koni. Co ciekawe ze względu na długość 106 metrów, szerokość 13 i ciężkie uzbrojenie, mimo że określany przez Rosjan jako korweta, Gremjaszczij według NATO klasyfikowany jest jako fregata.

Zdjęcie Rosyjska korweta Gremjaszczij weszła do służby w 2020 roku. / @lokeshbisht_ / Twitter

Najpotężniejszym okrętem manewrów jest rosyjski niszczyciel klasy Udałoj, który ma 163 metry długości i 19 szerokości. Jednostki tej klasy zostały zaprojektowane szczególnie z myślą o zwalczaniu okrętów podwodnych, dzięki sonarowi niskich częstotliwości LF VDS i pociskom SS-N-14 Silex oraz wyrzutniom Smerch-2.

Zdjęcie Niszczyciel Admirał Tribuc klasy Udołoj stacjonujący we Władywostoku w 2019 roku. / Andshel, CC BY-SA 3.0 / Wikipedia

Czy ruch rosyjsko-chińskiej floty był niebezpieczny?

Według senatorów Lisy Murkowskiej i Dana Sullivana kurs aż 11 obcych okrętów i to państw, z którymi Stany są w chłodnych relacjach, można uznać za ogromną prowokację. Same ćwiczenia chińsko-rosyjskie są graniem na nosie USA, gdyż odbywają się na strategicznych cieśninach, które dla Stanów mogłyby służyć do blokady morskiej zarówno Chin, jak i Rosji. Według oświadczeń rosyjskiego ministerstwa obrony z piątki manewry przeszły na Cieśninę Beringa.

Gdyby tak duża flota rosyjsko-chińska naruszyła wody terytorialne USA, mówilibyśmy o bezprecedensowym incydencie, na który Waszyngton mógłby odpowiedzieć pokazem swojej siły, skupiając dostępne okręty dookoła regionu. Niemniej każda z trzech stron doskonale zna zasady takich prowokacji, więc trudno mówić o wymknięciu się sytuacji spod kontroli, nawet przy silnym naruszeniu.

USA, Chiny i Rosja regularnie potrafią doprowadzać do takich incydentów na Pacyfiku. Sami alaskańscy senatorowie przypomnieli, że podobny ruch wykonała rosyjsko-chińska flota rok temu. Takie działania to forma testowania reakcji przeciwnika, w której żadna ze stron nie chce doprowadzić do szerszej eskalacji. Nie oznacza to, że Stany Zjednoczone będą siedziały bezczynnie, szczególnie wobec rosnących napięć z Chinami i Rosją. Dlatego silna reakcja w postaci zwiększenia prezencji wojsk niedaleko Wysp Aleuckich może być sygnałem dla Pekinu i Moskwy, aby nie prowadzić do większych prowokacji.