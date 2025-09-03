Firma Firehawk Aerospace, innowacyjna spółka z Dallas w Teksasie specjalizująca się w zaawansowanych systemach energetycznych dla sektora obronnego, ogłosiła sukces pierwszego testowego lotu swojej hybrydowej rakiety Firehawk Analog (GFA). Rakieta, w całości wydrukowana w technologii 3D, stanowi przełom w produkcji silników rakietowych, łącząc hybrydowe napędy z addytywnymi metodami wytwarzania. Test potwierdził nie tylko techniczną wykonalność projektu, ale także jego potencjał w zastosowaniach taktycznych, co może zrewolucjonizować branżę uzbrojenia.

Podczas testu rakieta GFA wystartowała z mobilnej platformy, osiągając wysokość ponad 5486 metrów i przekraczając prędkość dźwięku (Mach 1+). Demonstracja skupiła się na weryfikacji stabilności kierunkowej oraz właściwości trakcyjnych silnika hybrydowego. Test zakończył się wielkim sukcesem. To pierwszy na świecie lot hybrydowego systemu napędowego w formacie klasy GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), podkreślający zalety technologii 3D-printing w skracaniu cykli produkcyjnych z tygodni do godzin.

Pierwszy pocisk rakietowy wydrukowany na drukarce 3D

Eksperci podają, że test przeprowadzono w ramach umowy Phase III SBIR (Small Business Innovation Research) z US Army Applications Laboratory (AAL), co podkreśla współpracę Firehawk z armią amerykańską w rozwijaniu innowacyjnych rozwiązań obronnych. Program AAL wspiera projekty, które mogą przyspieszyć rozwój taktycznych systemów rakietowych, a GFA jest pierwszym z serii planowanych demonstracji lotniczych. Ta inicjatywa ma na celu integrację nowych technologii z istniejącymi systemami uzbrojenia Departamentu Obrony USA.

Will Edwards, dyrektor generalny Firehawk Aerospace, skomentował osiągnięcie słowami: "Projekt, rozwój i wprowadzenie na rynek pierwszego na świecie hybrydowego zespołu napędowego GMLRS podkreślają siłę i innowacyjność naszego zespołu inżynierów, a także skalowalność technologii"". Edwards podkreślił, że hybrydowe systemy napędowe w połączeniu z drukiem 3D mają realne miejsce w przyszłości systemów taktycznych, co otwiera drzwi do szybszej i bardziej elastycznej produkcji rakiet.

Armia USA rozwija broń w niesamowitym tempie

Firehawk Aerospace ma na koncie imponujące osiągnięcia, w tym 58 udanych testów ogniowych dla silników hybrydowych i stałych, a także niedawno przyznany kontrakt o wartości 4,9 miliona dolarów od US Air Force Research Laboratory (AFRL). Kontrakt ten wspiera rozwój komponentów silników rakietowych, procesów addytywnych oraz narzędzi symulacyjnych dla pocisków strategicznych i taktycznych. Firma rewolucjonizuje produkcję, umożliwiając mobilną wytwórczość i szybkie wdrożenia na skalę globalną.

W przyszłości Firehawk planuje kolejne testy, w tym loty analogów klasy Javelin i Stinger, zaprojektowanych jako bezpośrednie zamienniki dla silników na paliwo stałe w obecnych systemach uzbrojenia. Te demonstracje, realizowane w ramach umowy z armią USA, mają na celu potwierdzenie skalowalności technologii i jej integracji z istniejącymi platformami wojskowymi, co może znacząco obniżyć koszty i zwiększyć elastyczność operacyjną sił zbrojnych.

***

