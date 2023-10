Potężna rosyjska broń w rękach Hamasu. Pacyfikują czołgi

Panele ochronne są przeznaczone do pochłaniania pocisków z broni lekkiej, takiej jak karabiny maszynowe, o kalibrze do 7,62 mm. Ochronę balistyczną można dodatkowo zwiększyć za pomocą dodatkowego pancerza. Prędkość Pantery jest ograniczona ze względów bezpieczeństwa do ok. 60 km/h.

Rosyjskie ATGM kontra izraelskie czołgi

Co ciekawe, Hamas dysponuje technologiami, które obecnie rozwija Iran i Rosja. Chodzi tutaj nie tylko o pociski rakietowe, ale również o drony kamikadze. Za ich pomocą, bojownicy atakują i niszczą wieże radarowe, komunikacyjne czy obserwacyjne. Takie działania na myśl przywodzą wydarzenia rozgrywające się w Ukrainie. Dlatego to daje do myślenia, kto wspiera palestyńskich terrorystów.

Podstawą sił pancernych Izraela są obecnie czołgi Merkawa Mk 4. Posiadają one gładkolufową armatę o kalibrze 120 mm i aktywny system obrony Trophy, który uchodzi za jeden z najlepszych na świecie. Pierwsze egzemplarze weszły do służby w 2004 roku.

Od początku 2023 roku, do oddziałów zaczynają trafiać pierwsze egzemplarze najnowszej wersji czołgu, czyli Merkawa Mk 5. Jako że drony kamikadze stały się codziennością wojny XXI wieku, izraelskie czołgi, podobnie jak ukraińskie i rosyjskie, zostały udoskonalone o specjalne klatki bezpieczeństwa montowane na wieży maszyn.