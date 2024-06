Prawda wyszła na jaw. USA wysłało potężne pociski na Ukrainę

Ogromne pociski trafiły na Ukrainę

Do sieci trafiły zdjęcia wykorzystania przez Ukraińców na froncie samobieżnej armaty 2S7 Pion kalibru 203 mm. To najcięższa artyleria miotana w arsenale Kijowa, wykorzystywana m.in. do niszczenia umocnionych pozycji. Jednak na zdjęciach uwagę przykuwa nie sama armata, a użyta do niej amunicja.

Są to bowiem pociski M106 amerykańskiej produkcji. Już wcześniej było wiadomo, że USA przekazuję je Ukrainie. Od dłuższego czasu jednak Ukraińcy rzadziej używali armat Pion, co świadczyło, że mają braki amunicji do niej. Teraz to się zmieniło.

Profil OSINTTechnical zauważa, że pociski najprawdopodobniej przekazano w jednej z nowszych transz pomocy z USA. Pokazuje to, jak ważne było przezwyciężenie głosów opozycji wśród amerykańskich Republikanów w sprawie nowych dostaw broni dla Ukrainy.