Rebelianci Huti chcą odciąć internet? Uszkodzili podmorskie kable

Wiele kabli wymaga naprawy

Naprawa kabli nie będzie jednak prosta i prace mają zająć co najmniej osiem tygodni, bo statki do ich naprawy są zwykle rezerwowane z dużym wyprzedzeniem, a tu dochodzi jeszcze ryzyko ataku rebeliantów. Spośród uszkodzonych kabli za najbardziej strategiczny uważa się AAE-1, to linia o długości 41109 km łącząca Azję Południowo-Wschodnią z Europą. Wcześniej donoszono, że Huti nie mają łodzi podwodnych niezbędnych do zaatakowania kabli, ale w niektórych miejscach znajdują się one na głębokości 100 metrów, co zmniejsza zapotrzebowanie na zaawansowane łodzie podwodne.



Uszkodzenia podmorskich kabli do transmisji danych to zjawisko, które widzieliśmy już wcześniej, choćby na Bałtyku, ale w naszym regionie podejrzenia przeważnie padają na Rosję. Komisja Europejska ostrzegła niedawno, że w świetle rosnących napięć na świecie należy zwiększyć jednak bezpieczeństwo i wytrzymałość kabli we wszystkich lokalizacjach.