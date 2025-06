Zgodnie z ujawnionymi informacjami, ukraińscy agenci najpierw spuścili czynnik chłodzący z transformatora, a następnie podpalili instalację. W efekcie doszło do poważnego pożaru, który wyłączył z użytku całą stację i w konsekwencji kilka rosyjskich obiektów wojskowych i przemysłowych zostało pozbawionych zasilania. Skala uszkodzeń jest znaczna, bo szacunkowe straty wynoszą około 5 milionów dolarów. Tym samym Kaliningrad, długo uważany za relatywnie bezpieczne zaplecze rosyjskiej armii, dołącza do listy regionów, gdzie Moskwa traci kontrolę nad ciągłością własnej infrastruktury wojskowej.

Rosja nie ma już żadnych bezpiecznych tyłów - ani na wschodzie, ani na zachodzie, ani nigdzie indziej na tej planecie. Wszystko, co bierze udział w wojnie przeciwko Ukrainie, będzie niszczone - bez względu na miejsce i ochronę

Celem ataku było ograniczenie rosyjskich możliwości produkcji dronów-kamikadze oraz bezzałogowców używanych do ataków na cele cywilne i infrastrukturę krytyczną. Choć rezultaty uderzenia są nadal analizowane, potwierdzono, że ukraińskie drony dotarły do strefy celu, a mowa o obiekcie położonym kilkaset kilometrów od linii frontu, co z pewnością musi działać na rosyjskie morale.